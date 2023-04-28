Altının kilogram fiyatı yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 345 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 229 bin lira, en yüksek 1 milyon 345 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 8,8 artarak 1 milyon 345 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 709 milyon 392 bin 813,29 lira, işlem miktarı ise 2.068,77 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 712 milyon 592 bin 493,29 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Demas Kuyumculuk ile İAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|1.236.000,00
|2.091,00
|En Düşük
|1.229.000,00
|2.085,70
|En Yüksek
|1.345.000,00
|2.100,00
|Kapanış
|1.345.000,00
|2.097,00
|Ağırlıklı Ortalama
|1.310.017,48
|2.090,57
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|2.709.392.813,29
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|2.068,77
|Toplam İşlem Adedi
|83
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