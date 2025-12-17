Gram altın rekor sınırına dayandı: Yatırımcının gözü kulağı o verideydi! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 17 Aralık 2025 Çarşamba altın fiyatları…

ABD ekonomisine ilişkin açıklanan son verilerin zayıflama sinyali vermesi, para politikasında daha gevşek bir duruşa geçilebileceği beklentisini güçlendirdi. Bu beklenti, hafta ortasında piyasalarda alımların öne çıkmasına yol açarken, kıymetli metallerdeki yükseliş dikkat çekti.

Ons altın, önceki günü 4 bin 302 dolar seviyesinden tamamladı. Yeni işlem gününde de yükseliş eğilimini koruyan ons altın, saat 07.10 itibarıyla 4 bin 322 dolar seviyesine yöneldi. Gram altın ise güne 5 bin 925 TL seviyesinden başladı.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM İç ve dış piyasaları etkileyen gelişmelerle birlikte altın ve döviz kurlarındaki hareketlilik yakından izleniyor. Günün ilk saatlerinden itibaren yatırımcılar ve yurttaşlar, “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” sorularına yanıt arıyor.

17 Aralık 2025 Çarşamba gününün sabah saatleri itibarıyla güncel altın fiyatları tablosu da bu kapsamda takip ediliyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 5 bin 937 TL

5 bin 937 TL Çeyrek altın: 9 bin 778 TL

9 bin 778 TL Cumhuriyet altını: 38 bin 920 TL

38 bin 920 TL Ons altın: 4 bin 322 dolar