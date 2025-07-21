Gram altın rekor tazeledi: Japonya seçimleri sonrası zirveye çıktı!

Altın, Fed yetkililerinin enflasyon değerlendirmeleri, yatırımcıların tarife beklentileri ve Japonya seçimlerinin etkisiyle yükselişe geçti. Altının gram fiyatı 4 bin 380 liraya çıkarak yeni bir rekor kırdı. ABD’nin ticaret savaşlarına yönelik adımlarını yakından izleyen piyasalar, haftaya altın fiyatlarındaki yükselişle başladı. Jeopolitik riskler ve makroekonomik veriler, değerli metallerin seyrinde belirleyici olmaya devam ediyor.

JAPONYA SEÇİMLERİNDE SONUÇLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Japonya’da pazar günü yapılan seçimlerde Şigeru İşiba’nın koalisyonu, 248 sandalyeli Danışmanlar Meclisi’nde 47 sandalye kazandı. Bu sonuç, üst mecliste kontrolü elinde tutabilmesi için gereken 50 sandalyenin üç sandalye altında kaldığını gösterdi. İşiba’nın Liberal Demokrat Partisi (LDP) ve küçük ortağı Komeito’nun birlikte toplam 122 milletvekili bulunuyor. Danışmanlar Meclisi'nde sandalyelerin yarısı her üç yılda bir yenileniyor.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, doların haftaya durgun bir başlangıç yaptığını ve bu durumun tarifelerin son tarihleri öncesinde altına destek sağladığını ifade etti.

DOLAR ENDEKSİ GERİLERKEN ALTIN YÜKSELİYOR

Piyasalarda yaşanan gelişmeler, dolar endeksinde sert bir düşüşe yol açarken altın tarafında yükseliş hız kazandı. Ons altındaki yukarı yönlü seyir ve dolar endeksindeki düşüş, gram altının rekor seviyelere ulaşmasına neden oldu.

GRAM ALTIN REKOR TAZELEDİ

Ons altın fiyatlarının yükselişi ve dolar/TL kurundaki hareketlilik gram altını yukarı taşıdı. Bugün saat 15.41 itibarıyla gram altın 3 bin 394 liraya çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

ONS ALTIN YÜKSELİŞ TRENDİNDE

Yeni haftaya güçlü bir başlangıç yapan ons altın, öğlen saatlerinde 3 bin 384 dolara kadar yükseldi. Dolar endeksi ise haftanın son işlem gününü 98,33 puandan tamamlamasının ardından yeni haftaya 97,98 puana kadar düşüşle başladı.