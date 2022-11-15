Gram altın 'tarihi zirveyi' gördü! Tüm zamanların en yüksek seviyesi...

Gram altın fiyatları Aralık 2021'de gördüğü seviyeyi geçerek rekor tazeledi. Güne 1055 liradan başlayan gram altın, 1068 liraya yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

İHA
15 Kasım 2022 Salı, 17:31
Gram altın 'tarihi zirveyi' gördü! Tüm zamanların en yüksek seviyesi...
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Altına talep son dönemlerde arttı. Ons altının 1786 dolar seviyesine yükselmesiyle gram altın 1068 liraya yükselerek rekor tazeledi.

Tüm zamanların en yüksek seviyesini gören gram altın, 15 Kasım Salı sabah saatlerinde 1055 liradan satılıyordu. 

REKOR TAZELEDİ

Gram altın, 20 Aralık 2021'deki gördüğü seviyeyi geçerek rekor tazeledi. Gram altın fiyatındaki yükselişte ons altının 3 ayın en yüksek seviyesine çıkması etkili olurken, kasım ayında yüzde 10 yükselişle 967 TL'den 1068 TL'ye tırmandı.

Rekor sonrası çeyrek altın 1759 liraya, yarım altın 3 bin 523 liraya, tam altın 7 bin 15 liraya kadar yükseldi.


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