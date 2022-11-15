Gram altın 'tarihi zirveyi' gördü! Tüm zamanların en yüksek seviyesi...

15 Kasım 2022 Salı, 17:31

Altına talep son dönemlerde arttı. Ons altının 1786 dolar seviyesine yükselmesiyle gram altın 1068 liraya yükselerek rekor tazeledi.

Tüm zamanların en yüksek seviyesini gören gram altın, 15 Kasım Salı sabah saatlerinde 1055 liradan satılıyordu.

REKOR TAZELEDİ

Gram altın, 20 Aralık 2021'deki gördüğü seviyeyi geçerek rekor tazeledi. Gram altın fiyatındaki yükselişte ons altının 3 ayın en yüksek seviyesine çıkması etkili olurken, kasım ayında yüzde 10 yükselişle 967 TL'den 1068 TL'ye tırmandı.

Rekor sonrası çeyrek altın 1759 liraya, yarım altın 3 bin 523 liraya, tam altın 7 bin 15 liraya kadar yükseldi.