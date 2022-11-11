Altının kilogramı yükseldi

11 Kasım 2022 Cuma, 16:28

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 43 bin lira, en yüksek 1 milyon 51 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,65 artışla 1 milyon 51 bin 600 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 404 milyon 452 bin 346,18 lira, işlem miktarı ise 2.290,30 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 567 milyon 635 bin 571,17 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatçı Metal Rafineri, Yapı Kredi, İstanbul Altın Rafinerisi ve Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: