Gram altın zirveye çok yakın: 2026'da yeni rekorlar yolda! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 18 Aralık 2025 Perşembe altın fiyatları…

Gram altın güne 5 bin 955 TL seviyesinden başlarken, fiyatların 5 bin 975 TL ile görülen zirveye oldukça yaklaştığı izleniyor.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine gitmesi ve doların zayıf seyri altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Buna ek olarak ABD-Venezuela hattında yaşanan gerilim ile Rusya-Ukrayna ateşkesine ilişkin henüz somut bir ilerleme sağlanamaması, küresel ölçekte jeopolitik riskleri artırıyor. Bu gelişmeler, güvenli liman olarak görülen altına olan talebin güçlü kalmasına yol açıyor.

ING’DEN ALTIN İÇİN REKOR TAHMİNİ ING’nin değerlendirmesinde, altın fiyatlarının 2026 yılında yeni rekor seviyeleri test edebileceği öngörüldü. Raporda, altın tarafında yaşanabilecek olası geri çekilmelerin sınırlı kalmasının beklendiği ifade edildi.

Fiyatlardaki zayıflıkların hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar açısından yeni alımları teşvik edebileceğine dikkat çekilen değerlendirmede, bu durumun aşağı yönlü riskleri büyük ölçüde dengelediği vurgulandı.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA TARİHİ ZİRVE Gümüş fiyatları ise ons başına 66,50 doların üzerine çıkarak yeni bir tarihi zirveye ulaştı. Yılbaşından bu yana gümüş fiyatlarının iki katından fazla artış gösterdiği kaydedildi.

ETF GİRİŞLERİ YÜKSELİŞİ DESTEKLİYOR Gümüş destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelik girişlerin sürdüğü belirtilirken, yatırımcı iştahının da yüksek seyrini koruduğu ifade edildi. Bu görünüm, fiyatlardaki yükseliş trendini destekleyen önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Öte yandan kısa vadede ons altın için 4 bin 350–4 bin 380 dolar aralığı, önemli bir direnç bölgesi olarak öne çıkıyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM İç ve dış piyasalarda altın ve döviz kurlarında yaşanan gelişmeler yakından izleniyor. Yurttaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” sorusuna yanıt arıyor.

İşte 18 Aralık 2025 Perşembe gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 5 bin 953 TL

5 bin 953 TL Çeyrek altın: 9 bin 825 TL

9 bin 825 TL Cumhuriyet altını: 39 bin 108 TL

39 bin 108 TL Ons altın: 4 bin 333 dolar