Gram altında rekor üstüne rekor: 4 bin TL'yi aştı!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 100'den fazla kişiye verilen gözaltı kararının ardından gram altın 4 bin TL'yi aştı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 100'den fazla kişiye verilen gözaltı kararının ardından güne 3 bin 577 TL seviyesinde başlayan gram altın saat 10.41'de 4 bin TL seviyesini aşarak 4 bin 1 TL'yi gördü. Zirve seviyesinin ardından düşüşe geçen altın 11.04 itibarıyla 3 bin 790 seviyesinden işlem görüyor.
Etiketler: #gram altın #altın #zirve #Ekrem İmamoğlu
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