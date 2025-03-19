Gram altında rekor üstüne rekor: 4 bin TL'yi aştı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 100'den fazla kişiye verilen gözaltı kararının ardından gram altın 4 bin TL'yi aştı.

Gram altında rekor üstüne rekor: 4 bin TL'yi aştı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 19.03.2025 - 11:08

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 100'den fazla kişiye verilen gözaltı kararının ardından güne 3 bin 577 TL seviyesinde başlayan gram altın saat 10.41'de 4 bin TL seviyesini aşarak 4 bin 1 TL'yi gördü. Zirve seviyesinin ardından düşüşe geçen altın 11.04 itibarıyla 3 bin 790 seviyesinden işlem görüyor.


Etiketler: #gram altın #altın #zirve #Ekrem İmamoğlu

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