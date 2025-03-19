CHP’de İmamoğlu hareketliliği: ‘Her yerde direneceğiz’

Yayınlanma: 19.03.2025 - 11:07

Güncelleme: 19.03.2025 - 11:16

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’na gözaltı kararı sonrası tüm kurmaylarını olağanüstü olarak harekete geçirdi. Gözaltı kararı sonrası genel merkezden İstanbul’a harekete geçen Özel, partinin idari Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin Ankara’da kalmasını istedi.

Ankara’da kalan MYK üyeleri de hemen Meclis grubu ve parti örgütleriyle temasa geçti. İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının artık Türkiye’nin sorunu olduğunu söyleyen parti kurmayları, bu nedenle sadece İstanbul’da değil Ankara’da da direniş göstereceklerini, Meclis’te eylemler yapacaklarını belirtti. Ayrıca partinin Ankara İl Örgütü’nün 14.00’te CHP genel merkezi önünde toplanacağı öğrenildi.

CHP 23 MART’TA YİNE SANDIK BAŞINDA

Başkent’te CHP’de yaşanan hareketliliğe ilişkin konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer “Bugünden itibaren Türkiye’de kimsenin güvencesi olmadığını görüyoruz. Ne can güvenliğinden ne mal güvenliğinden söz edilebilir. Artık iktidarın bu davranışı anayasının ortadan kalktığını, sivil bir darbe yapıldığını gösterir. Bu saatten sonra her türlü siyasi mücadele sorumluluğunu alacağız. Yapılan uygulamalar CHP’ye, muhalif kesimlere, sanatçılara, düşünürlere, iş insanlarına bir düşman hukukudur. İktidarın bu sindirme, korkutma politikasına karşı herkesi bu mücadeleyi ortaklaştırmaya çağırıyoruz.

Bir taraftan Meclis’te bir taraftan genel merkezde, bir taraftan da İstanbul’da olacağız. Bu olay İmamoğlu’nu ve İstanbul’u aşan bir durum. Artık tüm Türkiye’nin demokrasi sorunu. Dolayısıyla bu sembollerden biri nasıl İstanbul’sa Başkent’i de savunmak için biz burada olacağız” dedi. Pazar günü yapılacak önseçimin de iptal edilmeyeceğini vurgulayan Taşcıer “Tüm üyelerimizi ve tüm seçmenleri o gün orada olmaya çağırıyoruz. Bu bir anlamda Türkiye Cumhuriyeti’nin var olma mücadelesidir. Gün cumhuriyeti ve demokrasiyi savunma günüdür. O yüzden herkesi sandığa bekliyoruz” diye konuştu.