Gübre fiyatlarına 1050 lira zam yapıldı: Yeni fiyatlar açıklandı

26 Haziran 2022 Pazar, 12:17

Türkiye, ekonomik krizle boğuşurken gıda, giyim ve akaryakıt zamları da peş peşe gelmeye devam ediyor. Bu sefer de gübre fiyatları yine zam geldiği duyruldu. Gübre fiyatları kurlardaki artış nedeniyle fırladı.

Milli Gazete’de yer alan habere göre, gübre sektöründe lider firma olan TOROS, İGSAŞ, BAĞFAŞ’tan sonra GÜBRETAŞ’ta gübre fiyatlarına zam yaptığını duyurdu. İşte yeni gübre fiyatları...

Gübre fiyatlarına zam yapan GÜBRETAŞ konu ile ilgili açıklamada bulunmazken bayilere yeni fiyat listesini gönderdi.

İşte zamlı DAP, 20.20.0 ve 15.15.15 gübre fiyatları şöyle: