Gübre fiyatlarına 1050 lira zam yapıldı: Yeni fiyatlar açıklandı

Gübre fiyatları kurlardaki artış nedeniyle bin 50 lira zamlandı. Gübre sektöründe lider firma olan TOROS, İGSAŞ, BAĞFAŞ’tan sonra GÜBRETAŞ’ta gübre fiyatlarına zam yaptığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
26 Haziran 2022 Pazar, 12:17
Gübre fiyatlarına 1050 lira zam yapıldı: Yeni fiyatlar açıklandı
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Türkiye, ekonomik krizle boğuşurken gıda, giyim ve akaryakıt zamları da peş peşe gelmeye devam ediyor. Bu sefer de gübre fiyatları yine zam geldiği duyruldu. Gübre fiyatları kurlardaki artış nedeniyle fırladı.

Milli Gazete’de yer alan habere göre, gübre sektöründe lider firma olan TOROS, İGSAŞ, BAĞFAŞ’tan sonra GÜBRETAŞ’ta gübre fiyatlarına zam yaptığını duyurdu. İşte yeni gübre fiyatları...

Gübre fiyatlarına zam yapan GÜBRETAŞ konu ile ilgili açıklamada bulunmazken bayilere yeni fiyat listesini gönderdi.

İşte zamlı DAP, 20.20.0 ve 15.15.15 gübre fiyatları şöyle:

  • DAP gübreye tonda 1300 lira zam yapılarak 14200 TL/tondan 15500 TL/ton oldu.
  • 20.20.0 gübre tonda 910 lira zam yapılarak 9050 TL/ton oldu.
  • 20.20.0 (Zn) gübre tonda 1050 lira zam yapılarak 11200 TL/ton oldu.
  • 15.15.15 gübre tonda 900 lira zam yapılarak 10200 TL/ton oldu.
  • 15.15.15 (Zn) gübre tonda 800 lira zam yapılarak 10700 TL/ton oldu.

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