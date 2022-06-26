Enerjiye peş peşe gelen yüksek zamlar bakanlıklara da ek maliyet çıkardı

26 Haziran 2022 Pazar, 02:00

Enerjiye gelen zamlar, bakanlıkların bütçelerini de vurdu. AKP iktidarının TBMM’ye sunduğu ek bütçede, bakanlıklar için “tüketime yönelik mal ve malzeme alım giderleri” tanımıyla akaryakıt, elektrik ve yakacak alımları için ek ödenek tahsis edildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Ek bütçede dokuz bakanlığın akaryakıt, elektrik ve yakacak alımı için verilen ek ödeneklerin tutarı 6 milyar 303 milyon 836 bin lirayı buluyor. Zamlar bakanlık bütçelerini de iflas ettirdi” dedi.

Akın’ın çalışmasına göre enerji zamlarının bakanlıklara maliyeti şöyle: