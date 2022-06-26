Enerjiye peş peşe gelen yüksek zamlar bakanlıklara da ek maliyet çıkardı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, enerjiye peş peşe gelen zamlara karşı bakanlıklara 6 milyar 303 milyon 836 bin TL ek bütçe ayrıldığını açıkladı. Akın, "Zamlar bakanlık bütçelerini iflas ettirdi" dedi.
Enerjiye gelen zamlar, bakanlıkların bütçelerini de vurdu. AKP iktidarının TBMM’ye sunduğu ek bütçede, bakanlıklar için “tüketime yönelik mal ve malzeme alım giderleri” tanımıyla akaryakıt, elektrik ve yakacak alımları için ek ödenek tahsis edildi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Ek bütçede dokuz bakanlığın akaryakıt, elektrik ve yakacak alımı için verilen ek ödeneklerin tutarı 6 milyar 303 milyon 836 bin lirayı buluyor. Zamlar bakanlık bütçelerini de iflas ettirdi” dedi.
Akın’ın çalışmasına göre enerji zamlarının bakanlıklara maliyeti şöyle:
- Adalet'e 1.7 milyar TL: Adalet Bakanlığı’na 1 milyar 754 milyon lira akaryakıt, elektrik ve yakacak için ek ödenek verildi. Enerji faturalarına gelen fahiş zamlar nedeniyle Dışişleri Bakanlığı’na ise 10 milyon lira tutarında ek bütçe ayrıldı.
- MEB'e 2.4 milyar TL: Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) tahsis edilen ek bütçede 16 farklı kalemde akaryakıt, elektrik ve yakacak için ek ödenek verildi. Enerji faturalarının MEB’e ek maliyetinin toplam tutarı 2 milyar 437 milyon 223 bin lira oldu.
- Sağlık'a 667 milyon TL: Sağlık Bakanlığı’nın elektrik, akaryakıt ve yakacak tüketimiyle ilgili yer alan iki ayrı ödeneğinin ek bütçedeki toplamı 667 milyon 491 bin lira oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın da ek bütçede enerji zamlarıyla ilgili iki farklı ödeneğinin toplamı 337 milyon 390 bin lira olarak gerçekleşti. Ek bütçede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın akaryakıt, elektrik ve yakıtla ilgili beş farklı ödeneğin toplamı ise 513 milyon 416 bin lira olarak hesaplandı.
- Tarım'a 364 milyon TL: Kültür ve Turizm Bakanlığı’na akaryakıt, elektrik ve yakacak ödeneğiyle ilgili 10 farklı kalemde toplamda 190 milyon 708 lira ek ödenek ayrıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na enerji zamları nedeniyle tahsis edilen 3 farklı ödeneğin toplamı da 29 milyon lira olarak gerçekleşti. Tarım ve Orman Bakanlığı’na enerji zamlarının ardından akaryakıt, yakacak ve elektrik nedeniyle verilen altı farklı ek ödeneğin toplamı da ek bütçede 364 milyon 608 bin lira oldu.
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