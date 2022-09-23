Günübirlik Türkiye'ye gelenlerin sayısı artıyor

23 Eylül 2022 Cuma, 11:14

Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan ve Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2022 yılı ağustos ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58,32 oranında bir artış göstererek 6 miyon 304 bin 443 oldu. Geçen yıl pandeminin etkisiyle dünya genelinde uygulanan kısıtlamalar nedeniyle turist sayılarında önemli düşüşler kaydedilmişti. Ağustos ayında Türkiye'ye gelen 6 milyon 304 bin 443 yabancı ziyaretçinin 164 bin 28'i yani toplam ziyaretçilerin yüzde 2.60'ı günübirlik geldi. Günübirlik ziyaretçilerin artışı dikkat çekti.

Ağustos ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-Antalya yüzde 35,93

2-İstanbul yüzde 26,43

3-Muğla yüzde 9,88

4-Edirne yüzde 8,68

5-İzmir yüzde 3,97

2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 108,48 artış kaydedildi.

2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 108,48 artış göstererek 29 milyon 334 bin 652 oldu.

2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'ye gelen 29 milyon 334 bin 652 yabancı ziyaretçinin 519 bin 502 (yüzde 1.77) günübirlikçilerden oluştu.

Ocak-Ağustos döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.

1-İstanbul yüzde 34,71

2-Antalya yüzde 29,40

3-Edirne yüzde 10,47

4-Muğla yüzde 7,18

5-İzmir yüzde 3,51