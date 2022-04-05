Güvence Hesabı’ndan 320.4 milyon liralık ödeme

05 Nisan 2022 Salı, 04:00

Trafik, tehlikeli madde, maden çalışanları gibi zorunlu sigortalar kapsamında özellikle sigortalının belirlenememesi halinde kişilere koruma sunan Güvence Hesabı’yla ilgili 2021 verileri, bu alanda da küresel Covid-19 salgınının etkilerinin azaldığını ortaya koydu.

Yayımlanan verilere göre, geçen yıl Güvence Hesabı’ndan toplamda 3 bin 503 adet hasar dosyası için 320.4 milyon lira ödeme yapıldı. 2020 yılında ise dosya sayısı 2 bin 715 adet, ödeme tutarı 314.6 milyon liraydı. Bu hesap kapsamında “sigortasız araçlar” için yapılan tazminat ödemesi 217.9 milyon liradan 256.8 milyon liraya, dosya sayısı da 2 bin 149 adetten 2 bin 580 adede çıktı. Bu tür ödemenin ayrıntılarına bakınca, 179.7 milyon liranın “maluliyet”, 73.4 milyon liranın “ölüm ve defin”, 3.8 milyon liranın “tedavi” için yapıldığı ortaya çıktı.

‘İFLAS’TA DÜŞÜŞ VAR

2020’den 2021’e “iflas eden sigorta şirketleri” için yapılan toplam ödemeler ise 96.7 milyon liradan 63.6 milyon liraya düşerken dosya sayısı 566’dan 923 adede yükseldi. Yine ödeme ayrıntılarına bakınca 49.6 milyon liranın “maddi hasar”, 10 milyon liranın “maluliyet”, 3.9 milyon liranın “ölüm ve defin” ve 853 bin liranın “tedavi” için yapıldığı hesaplandı.

Güvence Hesabı, sigortalının belirlenememesi yanında rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli sigortanın bulunmaması veya çalınmış veya gasp edilmiş araçlarla kazaya sebebiyet verilmesi durumlarında, kazalarda zarar gören kişilerin, sigorta güvencesinden yoksun kalmaları nedeniyle uğrayacakları bedeni zararları da gideriyor.