Türkiye Sigorta’nın şubat brüt prim üretiminde yüzde 73 artış

04 Nisan 2022 Pazartesi, 11:28

Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) altı kamu sigorta şirketini tek çatı altında toplanması ile 2020’de kurulan Türkiye Sigorta, 2022 yılı Şubat ayı toplam brüt prim üretiminde 3 milyar 528 milyon 97 bin TL’yi aşarak, bir önceki yıla göre prim üretiminde yüzde 73 oranında artış yakaladı.

Ürün bazında değerlendirildiğinde; Türkiye Sigorta geçen yıla göre yüzde 52 artışla en yüksek prim üretimini 1 milyar 509 milyon 256 bin 651 TL ile genel zararlar branşında elde etti. Kara araçları sorumluluk branşında yüzde 218’lik bir büyüme sağlayan şirket, 740 milyon 119 bin 312 TL prim üretimine erişti. Yangın ve doğal afetler branşında yüzde 73’lük bir artış kaydeden şirket, 555 milyon 64 bin TL’ye ulaştı.

Türkiye Sigorta, kara araçları branşında 223 milyon 938 bin 52 TL; hastalık/sağlık branşında 160 milyon 993 bin 853 TL; kaza branşında 113 milyon 192 bin 654 TL; genel sorumluluk branşında ise 80 milyon 216 bin 524 TL’ye erişti. Su araçları branşında yüzde 97 artışla 47 milyon 617 bin 322 TL’ye ulaşan şirket, hava araçları branşında yüzde 209 büyümeyle 47 milyon 581 bin 127 TL prim üretimi yaptı.

Nakliyat branşında 17 milyon 452 bin 295 TL; hava araçları sorumluluk branşında 10 milyon 283 bin 90 TL prim üretimi kaydeden şirket, geçen yıla göre en yüksek artışı ise yüzde 283 ile hukuksal koruma branşında elde ederek, 9 milyon 943 bin 675 TL prim üretimi kaydetti. Finansal kayıplar branşında 4 milyon 493 bin 914 TL prim üretimi yapan Türkiye Sigorta, kefalet branşında 1 milyon 594 bin 859 TL’ye ulaştı.