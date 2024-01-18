Hafize Gaye Erkan hakkında yeni skandal iddialar: Merkez Bankası'nın sosyal tesisi aileye tahsis edildi

Yayınlanma: 18.01.2024 - 16:48

Güncelleme: 18.01.2024 - 16:48

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan'a ilişkin iddialar kamuoyunda tartışılmaya devam ederken Erkan Ailesi ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı.

Yeni iddialara göre Erkan Ailesi, TCMB Sosyal Tesisi ve İzmir kampını özel olarak kullanıyor. İddiaya göre anne Gamze Erkan da çalışanlara talimat veriyor.

DW Türkçe'den Pelin Ünker'e konuşan bir banka yetkilisi, Ankara'daki TCMB Sosyal Tesisi'nin Hafize Gaye Erkan'ın talimatıyla tadilat yapılacağı bahanesi ile kapatıldığını, burada görev yapan aşçı ve garsonların tamamen Başkan ve ailesi emrine tahsis edildiğini öne sürdü.

Tesisin zaten pandemi döneminde kapsamlı bir tadilattan geçirilip yenilendiği ve banka çalışanları ile emeklilerine hizmet verdiğini anlatan yetkili, "Buranın kapatılmasının asıl sebebi burada görev yapan aşçı ve garsonların tamamen Başkan ve ailesi emrine tahsis edilmesidir" ifadelerini kullandı.

"PERSONELE KAPATILDI, AİLEYE AÇILDI"

TCMB yetkilisinin iddiasına göre Başkan Erkan ve ailesi ayrıca 2023 yılında deprem nedeniyle personele kapatılmış olan İzmir Özdere'deki kampı da kendilerine özel olarak kullanıyor.

Yetkili, burada görev yapan aşçı ve garsonlardan bazılarını da zorla İstanbul ve Ankara'da görevlendirdiklerini öne sürüyor.

TCMB yetkilisinin aktardığı iddialara göre Merkez Bankası Başkanı'nın sadece babası değil annesi Gamze Erkan da çocukla ilgilenme amacıyla genellikle bankada bulunuyor ve yetkisi olmadığı halde banka çalışanlarına talimat veriyor.

"AĞIR PSİKOLOJİK ŞİDDET VE MOBBİNG UYGULANMAKTADIR"



Yetkili, Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan'a makam aracı ve makam odası tahsis edildiği bilgisinin de doğru olduğunu belirterek "Bankada hiçbir resmi görevi olmamasına rağmen Başkan Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan, Banka'nın Özel Kalem, Destek Hizmetleri ve İnsan Kaynakları başta olmak üzere birçok idari biriminin işlerine karışmakta, bu birimlerin başındaki kişilerden bilgi almakta ve bunlara doğrudan talimat vermektedir. Özellikle Başkanlık katında çalışan aşçı, garson ve temizlik görevlilerine ağır psikolojik şiddet ve mobbing uygulanmaktadır" diye konuştu.

"BAŞKAN YARDIMCILARI GÖRMEZDEN GELİYOR"

Başkanlık katında çalışan personelin aile bütünlükleri hiçe sayılarak sürekli İstanbul ve Ankara arasında görev değişiklikleri yapıldığını, çalışanların keyfi olarak sabah saatlerine kadar bankada tutularak fazla mesai yaptırıldığını aktaran yetkili, "Başkan'ın çocuğu, annesi ve babası için ayrı ayrı ve farklı zamanlarda bankada özel yemekler hazırlanmaktadır. Başkan Erkan'ın annesi de çocukla ilgilenme amacıyla genellikle bankadadır ve o da banka çalışanlarına talimat vermektedir. Tüm bu gayri hukuki uygulamalara, bu birimlerin bağlı olduğu Başkan Yardımcıları ses çıkarmamakta, görmezden gelmektedir" dedi.

CİMER ŞİKAYETİ İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Ekonomi bürokrasisinde son bir buçuk aydır konuşulan iddialar Merkez Bankası çalışanı Büşra Bozkurt'un, Başkan Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığı iddiasıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikâyette bulunmasıyla kamuoyunun gündemine gelmişti.

Aralık ayında ise Erkan'ın Hürriyet'e verdiği röportajın AKP'nin PR işlerini yapan ajans tarafından ayarlandığı, organizasyonu ise Gaye Erkan'ın babasının yaptığı iddiaları ekonomi basınına yansımıştı.

Merkez Bankası Başkanı Erkan,bir süre önce Hürriyet Gazetesi'nden Ahmet Hakan'a verdiği röportajda,kiralara yönelik soruya "İstanbul, Manhattan'dan pahalı olur mu? Biz İstanbul'da ev bulamadık. Müthiş pahalı. Annemlere yerleştik, onların yanında kalıyoruz" yanıtını vermişti. Söz konusu röportajın içeriği ekonomi çevrelerinde bir iletişim hatası olarak değerlendirilmişti.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan ise söz konusu iddialara ilişkin kamuoyuna yansıyan bir açıklama gelmedi.