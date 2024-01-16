Erkan ve Şimşek'in koltuğu sallanıyor mu? 'Krizden çıkışın reçetesi yok'

Yayınlanma: 16.01.2024 - 16:29

Güncelleme: 16.01.2024 - 16:29

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, paylaştığı veriler ile AKP'nin yurttaşı nasıl borca batırdığını gözler önüne serdi.

Karabat, iktidarın ekonomik krizden çıkış için bir çözüm planı olmadığını da ileri sürdü.

Özgür Karabat, yeni ekonomi yönetimininde görevine devam edemeyeceğini iddia etti.

X hesabından paylaşım yapan Karabat, şunları kaydetti:

"KREDİLERLE ŞİŞİRİLMİŞ BALON EKONOMİSİ PATLAMAK ÜZERE

1- Şimdi sizlerle önemli bazı veriler paylaşacağım. AKP’nin vatandaşı gırtlağına kadar nasıl borca batırdığını göreceksiniz.

2- AKP’nin ekonomik krizden çıkış için herhangi bir reçetesi bulunmuyor. İktidarının ilk döneminde dünyadaki sıcak parayı çekip inşaat rantı yarattılar. O bitince de iç piyasaya pompalanan paralarla gemi yüzdürülmeye çalışıldı.

3- Bireysel kredi kartları ve tüketici kredilerinin milli gelire oranı, 2002 yılında %2 civarındaydı. Bu oran 2013’te %18’e çıktı. 2023’ün üçüncü çeyreğinde %14 civarında bulunuyor. Ancak esas tablo, bunların nominal büyüklüğüne baktığımızda ortaya çıkıyor.

4-Tabloda da göreceğiniz üzere, başkanlık sistemi sonrası bir roket gibi borçların tırmanışı söz konusu. Hanelerin, 2017 sonunda 513 milyar lira olan toplam borçları, 2023 eylülünde 2 trilyon 945 milyar liraya çıktı.

5-Ekonomiyi yönetme kabiliyeti olmayanlar sürekli para arzı yaratarak halkı borçlandırır. Bu sayede ekonomide suni bir canlılık yaşatır. Ancak reel yatırım olmaz. Dışa bağımlılık artar ve enflasyon patlar. AKP’nin başkanlık sisteminin özeti budur.

6-Şimdi rasyonel zemin diye toplumu ve piyasaları oyalıyorlar. Sıcak para peşine düştüler. Jeopolitik ve diplomatik tavizler veriyorlar. Üstüne basa basa söylüyorum. AKP’nin Türkiye’yi krizden çıkarma planı da yeteneği de yoktur.

7-Para saçma ve halkı borçlandırma politikası Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa barınma krizi çıkmasına neden oldu. Çocuklar savaş dönemlerindeki gibi okula aç gidip geliyorlar. Toplumda kaliteli beslenme sorunu büyüyor.

8-Krizden çıkış için mutlaka üretim reformu yapılması lazım. Genç zihinler ülkenin geleceğine güven duymalı. Bilimsel eğitim ve hukukun üstünlüğü mutlaka sağlanmalı.

9-Göreceksiniz, yeni ekonomi yönetimi görevine devam edemeyecek. Bu şekilde politikaları sürdürmeleri söz konusu olamaz. Yerel seçimler sonrası ekonomideki beceriksizliği Anayasa ve sistem tartışmalarıyla örtmeye çalışacaklar."