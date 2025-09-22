Haftaya fırtına gibi başladı: Gram altın tarihin en yüksek seviyesinde!

Altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününde hızlı yükseliş sergiledi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "güvercin" para politikası ve merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesi, hem ons altının hem de gram altının rekor seviyelere ulaşmasını sağladı.

ONS ALTIN REKOR SEVİYEDE

Ons altın, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3718 dolara kadar yükseldi ve saat 09.47 itibarıyla yüzde 0,88 artışla 3 bin 717 dolardan işlem gördü. Teknik açıdan ons altında 3 bin 800 dolar direnç, 3 bin 600 dolar ise destek seviyesi olarak öne çıkıyor.

GRAM ALTIN TARİHİ ZİRVEYİ GÖRDÜ

Gram altın da rekor tazeledi. Ons altındaki yükselişin etkisiyle gram altın tarihi zirvesi olan 4948 liraya çıktı. Şu anda gram altın yüzde 0,83 değer kazanarak 4 bin 943 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 8 bin 246, cumhuriyet altını ise 33 bin 234 liradan alıcı buluyor. Cuma günü altının ons fiyatındaki artışla birlikte gram altın yüzde 1,3 yükselerek 4903 liradan kapanmıştı.

FED’İN GÜVERCİN POLİTİKASI VE ALTININ GELECEĞİ

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, ABD’den gelecek makroekonomik verilerin Fed’in güvercin duruşunu desteklemesi durumunda bu hafta yeni rekorların gelebileceğini belirtti. Waterer ayrıca, “Fed’in güvercin yaklaşımı ve merkez bankalarının süregelen altın alımları, altının güçlü ivmesini koruyor” yorumunda bulundu.

PİYASALARDA BEKLENEN VERİLER VE KONUŞMALAR

Analistler, ABD’de açıklanacak büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE) verilerinin altın fiyatlarının yönünü belirleyeceğini ifade etti. Ayrıca, Fed Başkanı Jerome Powell dahil birçok Fed yetkilisinin bu hafta yapacağı konuşmalar da para politikası konusunda sinyal arayan piyasalarda önemli olacak.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ DEVAM EDİYOR

Fed, geçen hafta faiz oranlarını 25 baz puan düşürmüştü ancak enflasyon riski nedeniyle gelecekteki faiz indirimlerinin hızına dair belirsizlik yarattı. Yeni Fed Guvernörü Stephen Miran ise daha agresif faiz indirimlerini savunarak bağımsız duruşunu gösterdi. Piyasalar, ekim ve aralık aylarında 25’er baz puanlık faiz indirimlerine devam edilmesini bekliyor. CME FedWatch verilerine göre bu indirimlerin gerçekleşme ihtimali yüzde 93 ve yüzde 81 seviyelerinde.

Düşük faiz ortamlarında değer kazanan altın, bu yıl yüzde 40’ın üzerinde yükseldi. Bu artışta jeopolitik ve ekonomik belirsizliklerin yanı sıra merkez bankası alımları ve gevşek para politikaları etkili oldu.