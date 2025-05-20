Hal ve marketlere yeni düzenleme: Milyonlarca lira ceza kapıda!

Hükümet, sebze ve meyve fiyatlarında aracılık maliyetlerini düşürmek için önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı taslağa göre, üretici örgütlerine toptancı hali kurmaları için ücretsiz alan tahsis edilecek. Toptancı hallerinde ise yüzde 75 oranında kira indirimi uygulanacak ve bu gelirlerden vergi alınmayacak.

STOKÇULUK VE FİYAT ARTIŞINA AĞIR CEZALAR

Hallerde fiyatları artıran veya stokçuluk yapanlara 1 milyon lira para cezası verilecek. Bozulan ürünleri çöpe atanlara ise 200 bin lira ceza uygulanacak.

MARKETLERE ÜRETİCİDEN ALIM ZORUNLULUĞU

Marketlerin, sebze ve meyvelerin en az beşte birini aracısız olarak doğrudan üreticiden temin etmeleri zorunlu olacak. Üreticiden mal almayan marketlere ise 50 milyon lira ceza kesilecek.

TOPTANCI HALLERİNDE İZİN YETKİSİ DEĞİŞİYOR

Taslakla birlikte, toptancı hallerinin kurulması için izin verme yetkisi belediyelerden alınarak Ticaret Bakanlığı’na veriliyor. Böylece, yeterli hizmeti sunmayan ve asgari şartları taşımayan toptancı hallerinin açılması engellenerek, daha modern yapılar kurulması hedefleniyor.

TEMİNAT KAPSAMI TÜCCARLARI DA KAPSIYOR

Üreticilere mal bedeli ödenmemesi, malların uygun şekilde korunmaması veya bozuk olması durumunda oluşan zararları karşılamak için kullanılan teminatın kapsamı, hal dışındaki tüccarları da içine alacak şekilde genişletilecek. Ayrıca, üreticiler dışındaki alacaklar için de teminattan kesinti yapılabilmesi sağlanarak alacak tahsilatı kolaylaştırılacak.

Taslak şu anda görüş aşamasında olup kamuoyunun görüşleri alındıktan sonra son halini alacak.