Hamsinin fiyatı 2'ye katlandı

08 Ekim 2022 Cumartesi, 07:00

Eskişehir’de balık tezgâhlarında hamsinin kilosu 70 lirayı buldu. Hamsi fiyatı geçen sene sonbahar aylarında 25 ile 35 lira arasındaydı.

Balık satıcısı Muharrem Şahin, palamut azalmaya başladıkça hamsinin daha da bollaşacağını dile getirdi. Şahin, "Karadeniz hamsileri tezgâha düştü. İki, üç gündür hamside bolluk yaşanıyor. Palamut azalmaya başlayınca hamsi de çoğalmaya başladı. Önümüzdeki günlerde bol bol olacağı söyleniyor. Hamsinin fiyatı şu anda yüksek önümüzdeki günlerde 50, 40 liraya düşer. Fiyatlarda genel olarak geçen seneye göre yükseliş var” diye konuştu.



