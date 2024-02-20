Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç etti
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yaptı.
Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, doğrudan satış yöntemiyle 21 Şubat 2024 valörlü, 18 Şubat 2026 itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 1 kupon ödemeli 16 bin 975 kilogram altın karşılığı altın tahvili ihraç edildi.
Ayrıca doğrudan satış yöntemi ile aynı valör ve itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 1 kira ödemeli, 24 bin 439 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı yapıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kanıtlamazsa dünyanın en namert insanıdır...'
- 'Kimse korkmasın, herkese kelepçeleri yetmez!'
- Başsavcılıktan jet itiraz!
- Suudi Arabistan'da bir ilk: Güzellik yarışması...
- Ortaylı'dan o düğüne ilişkin yeni açıklama
- CHP İstanbul'da 2 ilçenin adayını değiştirdi
- Cumhur Ankara’da ‘tedirgin’
- CHP Hatay kararını verdi
- CHP'den aday gösterilmedi: Seçime bağımsız girecek!
- O dönerci ilk kez konuştu