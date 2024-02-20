Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yaptı.

AA
Yayınlanma: 20.02.2024 - 17:52
Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç etti
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Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, doğrudan satış yöntemiyle 21 Şubat 2024 valörlü, 18 Şubat 2026 itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 1 kupon ödemeli 16 bin 975 kilogram altın karşılığı altın tahvili ihraç edildi.

Ayrıca doğrudan satış yöntemi ile aynı valör ve itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 1 kira ödemeli, 24 bin 439 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı yapıldı.


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