Hazine arazileri şirketlere açılıyor

Yayınlanma: 01.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.11.2024 - 04:00

“2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı”nda, iş ve yatırım ortamı ile ilgili hedeflere yer verildi. Yatırım yeri tahsisinin üst ölçekli planlar ve bölgesel kalkınmayla ilişkilendirilerek gerçekleştirilmesinin sağlanacağı belirtildi. Bu kapsamda Hazine arazileri de yatırımcılara açılacak. Programda şöyle denildi:

“Hazine arazileri uzun dönemli yatırım ihtiyaçları çerçevesinde çevresel ve sosyal etkiler dikkate alınarak bölgesel, sektörel ve ölçek bazında planlanarak yatırımcılara arz edilmek üzere ilana çıkarılacaktır.”

Programa göre yatırım yeri tahsis süreçlerinde etkin bir koordinasyon mekanizması kurulacak ve özellikle stratejik ve büyük ölçekli yatırımlarda süreçlerin daha hızlı işlemesini sağlayacak yeni tahsis modelleri geliştirilecek. Türkiye’nin uluslararası doğrudan yatırımlara yönelik yatırım yeri seçiminde alternatif senaryoların değerlendirmesine olanak sunan çalışmalar geliştirilecek.