'Hazine emekçilere ve emeklilere kapalı'

Yayınlanma: 01.08.2024 - 14:10

Güncelleme: 01.08.2024 - 14:10

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu, bugün kamu çalışanı mühendislere yönelik ayrımcılığa ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Uzun süredir adı konulmamış bir krizin yaşandığının belirtildiği açıklamada, "Toplum, günlük hayatın gerçekliğine uymayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden, 5-6 ay sonrasına ya da seçimler varsa seçimden hemen sonrasına kurgulanmış vaatlerden, sözde bizi kıskanan ülkeler listelerinden bıktı. TBMM’de son yapılan düzenleme ile hakim ve savcılık görevlerindeki yargı mensuplarının ücretlerine iyileştirme yapılmış ancak mühendis ve mimar meslektaşlarımıza 'gelir adaletsizliği oluşacağı' gerekçesiyle bugüne kadar iyileştirme yapılmamıştır. TÜİK tarafından ilan edilen tartışmalı rakamlar baz alınarak yapılan iyileştirmelerle gündelik yaşamın asgari ihtiyaçları karşılanamaz hale gelmiş olmasına karşın sabır ve destek talebi yinelenmiştir. Esasen, kamuda çalışan meslektaşlarımızın yıllar içinde oluşan mağduriyetlerinin giderilmesinin yanında, bütün kamu çalışanlarının hayat standartlarını insani bir seviyeye çıkaracak düzenlemeler yapılması da bir zorunluluk haline gelmiştir" ifadeleri kullanıldı.

SABIR TAŞI ÇATLADI

Açıklamada, iktidarın zam politikaları eleştirilerek "Çoklu maaş severlerin, itibar adı altında şatafat içinde yaşayanların, kendilerinden başka herkese tasarruf ve tutumluluk tavsiye edenlerin, zenginlere ve yandaşlarına vergi affı çıkaranların, sıra emekçilere zamma gelince ipe un sermesi kabul edilemez. Sermayeye gelince her musluk açılırken, sıra emekçiler ve emeklilere gelince 'tam takır kuru bakır' bir hazine kasası tasvir edilmektedir. EMO, bu eşitsizliğin farkında olan ve seslerini yükseltmeye başlayan kamu çalışanı meslektaşlarının hakları olanı alma mücadelesine destek vermeye, toplumun genel yararı ve meslek onurunu korumaya devam edecektir" denildi.