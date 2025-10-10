Hazine ve Maliye Bakanlığı düğmeye bastı: O meslek gruplarına yıllık harç uygulaması yolda!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, düşük matrah beyan ederek vergi ödemeyen bazı meslek gruplarına yeni bir düzenleme hazırlıyor. Çalışmalar kapsamında doktorlar, kuyumcular, oto galerileri ve emlakçılara yıllık harç uygulaması getirilmesi planlanıyor.

Bakanlık, kayıtdışı ile mücadele kapsamında meslek gruplarının beyan ettikleri gelirleri sürekli analiz ediyor. Ticaret Bakanlığı yetki belgesiyle faaliyet gösteren 13 bin 536 kuyumcu, 78 bin 560 oto galerici ve 86 bin 488 emlakçı bulunuyor. Ayrıca bireysel olarak çalışan 27 bin 946 doktor da sistemin denetimi altında.

İLAVE VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜK GELİYOR

Vergide adaleti sağlama amacıyla söz konusu meslek gruplarına ilave bir yükümlülük getirilecek. Bu yükümlülük yıllık harç olarak uygulanacak. Meslek gruplarının gelir vergisi yükümlülüğü devam ederken, harç oranları üzerinde çalışmalar sürüyor.

KUYUMCULARA ÖZEL DİKKAT

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kuyumculuk sektörüne yönelik mali denetimlerin sıklaştığını ve bazı meslek gruplarının geçen yıl aylık brüt gelirlerini açıklamıştı. Şimşek, kuyumcuların geçen sene aylık ortalama 42 bin 360 TL gelir beyan ettiğini, denetimlerle bu rakamın yükseldiğini vurgulamıştı.

MESLEKLERİN AYLIK BEYANLARI