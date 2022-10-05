Hazine'den finans şirketlerine kira sertifikası ihracı yetkisi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Citigroup, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD Bank ve HSBC'ye kira sertifikası ihracı yetkisi verdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden bir kira sertifikası ihracı için Citigroup, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD Bank ve HSBC'ye yetki verdi.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruda, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, uluslararası sermaye piyasalarında dolar cinsinden bir kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek amacıyla Citigroup, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD Bank ve HSBC'ye yetki vermiştir." ifadesi kullanıldı.
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