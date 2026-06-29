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Haziran ayında enflasyon ne kadar olacak? Ekonomistlerin tahminleri belli oldu

Haziran ayında enflasyon ne kadar olacak? Ekonomistlerin tahminleri belli oldu

29.06.2026 16:42:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Haziran ayında enflasyon ne kadar olacak? Ekonomistlerin tahminleri belli oldu

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda sınırlı bir artış göstermesini bekliyor.
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AA Finans'ın, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Temmuz Cuma günü açıklayacağı haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin düzenlediği beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla tamamlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayına ilişkin aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,04 olarak hesaplandı. Ekonomistlerin tahminleri yüzde 0,81 ile yüzde 1,77 arasında değişti.

YILLIK ENFLASYONDA GERİLEME BEKLENTİSİ

Ekonomistlerin ortalama beklentisine göre, mayıs ayında yüzde 32,61 olan yıllık enflasyonun haziran ayında yüzde 32,17 seviyesine gerilemesi öngörülüyor.

Öte yandan ankete katılan ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29 oldu.

TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayıs ayında aylık bazda yüzde 1,71 artış göstermişti.

EKONOMİSTLERİN 2026 ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Dönem Yıl sonu enflasyon beklentisi Aylık beklenti Gerçekleşme
Ocak Yüzde 23,73 Yüzde 4,21 Yüzde 4,84
Şubat Yüzde 24,16 Yüzde 2,87 Yüzde 2,96
Mart Yüzde 25,91 Yüzde 2,40 Yüzde  1,94
Nisan Yüzde 28,16 Yüzde 3,19 Yüzde 4,18
Mayıs Yüzde 29,40 Yüzde 1,65 Yüzde 1,71
Haziran Yüzde 29,00 Yüzde 1,04 Açıklanmadı
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