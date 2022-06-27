Hem petrol hem dolar düştü
Petrol fiyatlarındaki yüzde 9’un üzerinde düşüşün ve cuma günü dolarda yaşanan gerilemenin ardından vatandaşta benzin ve motorinde indirim beklentisi oluştu.
Petrol varil
fiyatında yaşanan her artışın zam olarak yansıdığı akaryakıt
fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Motorin ve benzinin ton
fiyatı birkaç dolar artınca ardı ardına zam gelirken, aynı durum indirimlerde uygulanmıyor.
Petrol fiyatları resesyon endişesiyle 109 dolara düştü. Son 1 haftada brent petrolün varil fiyatı dolar bazında yüzde 9.2, TL bazında ise yüzde 8.9 düştü.
Son olarak 22 Haziran'da benzinin litre fiyatına 25 kuruş indirim yapıldı. Böylece İstanbul'da benzinin litre fiyatı 27.25 liraya geriledi. Motorinde ise bir indirim olmadı. Cuma günü Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan dövizi olan şirketlere getirilen kredi kısıtlamasından sonra dolar 16 lira seviyelerine geriledi. Yeni haftaya ise yüzde 1’in üzerinde düşüşle başlayan dolar 16,70 lira seviyesinden işlem görüyor. Brent petrol ise 109,20 dolar seviyesinde sınırlı bir yükseliş kaydetti. Aşağı yönlü yaşanan hareketlerin akaryakıt fiyatlarına yanmasını beklentisi oluştu. Ancak resmi kaynaklardan henüz fiyatlara bir indirim haberi gelmedi.
DOLAR 17,40 TL, PETROL 120 DOLARKEN DE AYNI FİYAT
17 Haziran Cuma gününden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 80 kuruş fiyat artışı yapıldı. Artış pompa satış fiyatlarına yansıdı ve motorinin litresi yeni zam ile birlikte pek çok şehirde 30 lirayı aştı.
Brent petrolün varil fiyatı 2022 yılına 76 dolardan başlamıştı. Rusya'nın şubat ayında Ukrayna'yı işgal girişiminin başlamasıyla petrol arzına yönelik endişeler doğdu ve fiyatlar hızlı bir yükselişe geçti.
8 Haziran'da varil fiyatı 124 doları gördü. Sena başında 13.30 seviyesinde bulunan dolar/TL ise 2022'de şu ana kadar yüzde 30.4 yükseldi. Bu sebeplerle benzinin satış fiyatına yıl genelinde yüzde 113 zam geldi. Benzinin litresi sene başında ortalama 12.91 liradan satılıyordu.
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