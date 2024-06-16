Hububat fiyatına tepkiler sürüyor: 'Tarlayı boş bırak daha kârdasın'

Yayınlanma: 16.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.06.2024 - 04:00

Buğday ve çeltik üreticilerini ziyaret eden CHP Samsun Milletvekili Murat Çan’a sorunlarını anlatan üreticilerden Behzat Kara, “Üretmek istediğim için severek köyüme döndüm ama maalesef üretime küstüm” dedi.

Üreticilerden Mümin Zandar ise “Çalışırken batıyoruz. Çalışmanın bir anlamı kalmadı ki çalışmayanlar bizden daha rahat. Tarlayı boş bırak, hiç masraf etme daha kârdasın” diye konuştu.

