Hububat fiyatına tepkiler sürüyor: 'Tarlayı boş bırak daha kârdasın'
Hububat destekleme alım fiyatlarının sadece yüzde 12 artırılmasına tepkiler sürüyor.
Buğday ve çeltik üreticilerini ziyaret eden CHP Samsun Milletvekili Murat Çan’a sorunlarını anlatan üreticilerden Behzat Kara, “Üretmek istediğim için severek köyüme döndüm ama maalesef üretime küstüm” dedi.
Üreticilerden Mümin
Zandar ise “Çalışırken batıyoruz.
Çalışmanın bir anlamı kalmadı ki
çalışmayanlar bizden daha rahat.
Tarlayı boş bırak, hiç masraf etme
daha kârdasın” diye konuştu.
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