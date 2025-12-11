Hükümet ağırdan alıyor, Türk-İş beklemede, işveren izliyor: Asgari ‘belirsizlik’ ücreti!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı komisyonda işçi tarafını temsil eden Türk-İş ile işveren tarafını temsil eden TİSK’i yarın saat 14.00’te toplantıya davet etti. Türk-İş komisyonun yapısında değişiklik istemişti. İlk toplantıya son iki gün kalmış olmasına karşın mevzuatta dün itibariyle hâlâ bir değişiklik yoktu. Eski yıllarda komisyon 4 toplantı yapardı. İlk ve son toplantılar bakanlıkta, diğer iki toplantısı ise Türk-İş ve TİSK’te yapılırdı. Bu gelenek de bozuldu. Komisyon 5 işçi, 5 işveren ve 5 hükümet temsilcisinden oluşuyor. Hükümet, Türk-İş’e komisyonun üye sayısının 11’e düşürülmesini önermişti.

İktidarın teklifine göre komisyon 5 işveren, 5 işçi ve 1 hükümet temsilcisinden oluşacak. Komisyon katılımcıların çoğunluğunun oyuyla karar verecek. Aslında mevcuda göre önemli bir değişiklik yok. Teklifin sözlü olarak yapılması yerine somut adım atılmasını bekleyen Türk-İş, önce iktidarın değişiklik için girişimde bulunmasını bekliyor. Sözlü teklifin yazılı hale getirilmesini ve yaşama geçirilmesini istiyor. Komisyona katılıp katılmamaya daha sonra karar verecek. Bunun için de Başkanlar Kurulu toplanacak. Hükümetin bugün ya da yarın yönetmelikte değişiklik yapabileceği belirtiliyor. Eğer değişiklik olursa Türk-İş Başkanlar Kurulu toplanacak ve son kararı verecek. Değişiklik olmazsa Türk-İş’in toplantıya katılması beklenmiyor.

Komisyonda işverenleri temsil eden ve gelişmeleri izleyen TİSK ise masada olacak.

KONUŞULAN RAKAMLAR

Kulislerde 26 bin liradan 30 bin liraya kadar çeşitli rakamlar dile getiriliyor. Ağırlıklı olarak yüzde 20 ile yüzde 30 arasında değişen oranlarda zam konuşuluyor. Yüzde 20’lik bir artış asgari ücretin 26 bin 525 liraya, yüzde 30’luk bir artış da 28 bin 735 liraya çıkması anlamına geliyor. Asgari ücretin 30 bin lira olabilmesi için ise yaklaşık yüzde 36 oranında artış yapılması gerekiyor. Gelecek yıl seçim yılı da olmadığı için hükümetin yüksek oranda bir artışa sıcak bakması beklenmiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın da enflasyonu gerekçe göstererek asgari ücrette yüksek oranlı artışa izin vermeyeceği vurgulanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuşmalarında, gelecek yıl enflasyonu yüzde 20’nin altına indirmeyi hedeflediklerini belirtiyor. İktidarın Orta Vadeli Programı’nda da gelecek yıl için enflasyon hedefi yüzde 16 olarak yer alıyor. Hükümetin yeni asgari ücreti belirlerken hedefleri dikkate alacağına işaret ediliyor.

İŞÇİNİN KABULÜ ZOR

Komisyonda işçi tarafını temsil eden Türk-İş’in ise kulislerde konuşan bu rakamları kabul etmesi ise neredeyse olanaksız. Çünkü Türk-İş’in geçen yılın aralık ayındaki görüşmeler sırasında 2025 için istediği asgari ücret bile 29 bin 583 liraydı. Türk-İş’in araştırmasına göre kasım itibariyle açlık sınırı 29 bin 828 liraya ulaşmış durumda. Yine Türk-İş’in araştırmasına göre, kasım itibariyle bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti yani olması gereken asgari ücret 38 bin 752 lira. Bu da kasım itibariyle geçerli olan bir rakam. İşçiler zamlı asgari ücreti ocak sonunda alacakları için o tarihe kadar bu rakam daha da artacak. Türk-İş asgari ücret belirlenirken, kendi yaptığı araştırmayı dikkate alıyor. Bu nedenle de Türk-İş’in kulislerde konuşulan bu rakamları kabul etmesi olanaksız.

CHP’NİN TALEBİ

CHP’nin asgari ücret için 39 bin lira olan talebi de Türk-İş’in araştırmasındaki bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti yani olması gereken asgari ücret ile uyumlu.