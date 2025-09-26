Hulusi Akar'a pilav yediren 'Baruthane Pilavcısı'nın vergi karnesi...

AKP Kayseri Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AKP Sarıyer ilçe teşkilatıyla gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerinde dikkat çeken görüntüler verdi. Ziyaret kapsamında Şişli’deki fenomen pilavcı Baruthane Pilavcısı’na da uğrayan Akar, işletme çalışanlarına “içtima” yaptı. Yaşanan anlar kameralara yansıdı.

ESNAF ZİYARETLERİNDE FENOMEN PİLAVCIYA ZİYARET

Akar, esnaf ziyaretleri sırasında Şişli’deki Baruthane Pilavcısı’na gitti. İşletmenin önüne geldiğinde dükkan sahibi tarafından “Dikkat” komutuyla karşılandı. Akar’ın “Arkadaşlar, nasılsınız?” sorusuna çalışanlar hep bir ağızdan “Sağ ol!” diyerek yanıt verdi.

VERGİ İDDİALARI VE ÖDENEN MİKTAR

‘Baruthane Pilavcısı’ olarak bilinen işletmenin sahibi Nedim Şahin ile ilgili geçmişte bazı vergi iddiaları gündeme gelmişti. İddiaya göre işletme, dört yıllık süreçte yalnızca 31 bin 977 TL vergi ödemişti. İşletmenin bilinirliği yüksek olsa da ödenen verginin düşük kalması kamuoyunda tepki yaratmıştı.

Mail order yönteminin, söz konusu düşük vergi miktarının nedeni olabileceği öne sürüldü. Tepkilerin ardından işletme 349 bin 514 TL 72 kuruş vergi tahakkuk etmişti.