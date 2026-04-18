Hürmüz krizi enerji sistemlerinin kırılganlığını ortaya koydu

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) Genel Direktörü Francesco La Camera, ABD, İsrail ve İran arasındaki savaşın, fosil yakıtlara dayalı enerji sistemlerinin enerji güvenliğini sağlamada yetersiz kaldığını ortaya koyduğunu bildirdi.

La Camera, "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026 kapsamında, küresel enerji sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin yalnızca bir enerji krizi olarak değerlendirilemeyeceğini belirten La Camera, bunun aynı zamanda merkezi ve fosil yakıtlara dayalı enerji sisteminin yapısal bir krizi olduğunu ifade etti.

IRENA Genel Direktörü La Camera, "Bu aslında merkezi yapıya sahip, fosil yakıtlara dayalı enerji sisteminin derin bir krizidir. Yaşanan gelişmeler açıkça gösteriyor ki fosil yakıtlara dayalı bir enerji sistemi enerji güvenliğini sağlayamaz" diye konuştu.

Son yıllarda yenilenebilir enerji yatırımlarındaki artışa dikkati çeken La Camera, yeni kurulan elektrik üretim kapasitesinin yaklaşık yüzde 90–92'sinin yenilenebilir kaynaklardan oluştuğunu aktardı.

Francesco La Camera, mevcut tablonun enerji dönüşümünü hızlandırdığını vurgulayarak "Bu durum, içinde bulunduğumuz tabloyu tamamen değiştiriyor. Orta Doğu ile başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan enerji krizi ve enerji güvenliğinin yenilenebilir kaynaklar yoluyla sağlanabileceğini bir kez daha ortaya koyduğunu düşünüyorum. Çözüm ise merkezi olmayan (dağıtık) enerji sistemlerine ve yenilenebilir enerjiye daha fazla yatırım yapılması" değerlendirmesinde bulundu.

BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ VURGUSU

La Camera, IRENA'nın yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması amacıyla farklı coğrafyalarda çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Afrika'da yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılmasına yönelik ortaklık başlattıklarını ifade eden La Camera, Orta Asya'da da yatırımları artırmaya yönelik girişimlerin sürdüğünü söyledi.

IRENA Genel Direktörü La Camera bu kapsamda Azerbaycan'ın desteğiyle Bakü'de bir yatırım forumu düzenleneceğini aktararak ülkelerle işbirliğinin bölgesel girişimler ve yerel ortaklıklar üzerinden yürütüldüğünü dile getirdi.

Enerji dönüşümü finansman platformu aracılığıyla yatırım süreçlerinin kolaylaştırıldığını belirten La Camera, platformda 14 çok taraflı finans kuruluşunun yer aldığını kaydetti.

'ELEKTRİFİKASYON HEDEFLERİNİN BELİRLENMESİ GÜNDEMDE'

Francesco La Camera, kasımda Antalya'da yapılacak BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) yönelik hazırlıkların devam ettiğini ve rapor üzerinde çalışıldığını anlattı.

Yenilenebilir enerjinin artırılması ve enerji verimliliğinin iki katına çıkarılmasının izlenmesine ilişkin raporun, eylülde New York'taki BM Genel Kurulu açılışı sırasında Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'nda sunacaklarını ifade eden La Camera, şöyle devam etti:

"Ayrıca, Brezilya'nın COP başkanlığının girişimi kapsamında, fosil yakıtlardan çıkışa yönelik bir yol haritası için analitik çalışmalar yürütüyoruz. Bu konu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile yaptığımız görüşmede de ele alındı. COP31 kapsamında elektrifikasyon hedeflerinin belirlenmesi de gündemde. Bu hedefler, ister eylem gündeminde ister müzakere sürecinde yer alabilir. Şunu memnuniyetle söyleyebilirim ki Türkiye ile iş birliğimiz son derece güçlü ve karşılıklı saygıya dayalı şekilde ilerliyor. Aynı zamanda Avustralya ile de diyalog başlatıyoruz. Amacımız COP31'in tam anlamıyla başarılı bir zirve olması."

IRENA Genel Direktörü La Camera, Antalya Diplomasi Forumu'na ilişkin değerlendirmesinde Orta Doğu'daki gerilimlerin gölgesinde düzenlenmesine rağmen zamanlamasının son derece etkili olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Diplomasiye, insanlığın ortak geleceğini inşa etmenin merkezinde yer verilmesi vizyoner bir yaklaşım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasını özellikle etkileyici buldum. Program oldukça zengin ve üst düzey katılım dikkat çekici. Bu forumun, ortak geleceği şekillendirmek için diplomasiyi güçlendiren önemli bir platform haline geldiğini düşünüyorum."