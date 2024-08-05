Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Kuruoğlu: ‘Milyonlar yoksulluğa terk edildi’

Yayınlanma: 05.08.2024 - 14:54

Güncelleme: 05.08.2024 - 14:54

Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, enflasyon oranları ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Yanlış tespit edilen veya manipüle edilmiş enflasyon rakamları, millete topyekun ihanettir” dedi. ENAG ve TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarının karşılaştırmasını yapan Kuruoğlu, “Başkanı, geçtiğimiz Haziran ayında,"enflasyonun %75 olması ile %45 olması arasında fark yoktur." diye açıklama yapan TÜİK yine bildiğiniz gibi... ENAG'ın enflasyon tespiti ile TÜİK arasında aylık %2,98, yıllık %39,1 fark var” dedi. TÜİK’in yargı kararına karşın enflasyon sepetini ve artış oranlarını yayınlamadığına dikkat çeken Kuruoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Klasik olacak ama bir çok vatandaş TÜİK enflasyon oranını duyduktan sonra, ‘TÜİK bu fiyatları hangi marketten temin ediyorsa, biz de oradan alış veriş yapalım!’ diyerek, aslında TÜİK enflasyonunun gerçek değil, sanal olduğunu anlatıyor. Tabii ki TÜİK'in, enflasyon hesabında dikkate aldığı rakamlarda satış yapan bir market veya işletme Türkiye'de bulunmuyor. Tıpkı aylık 5 bin TL kiraya ev bulunmadığı gibi. Hür-Sen olarak TÜİK'i, enflasyon sepetini, her kalemdeki artış oranını ve fiyatları her ay düzenli olarak açıklamaya davet ediyoruz. Bu yapılmadığı sürece TÜİK'in enflasyon tespitine kimse inanmayacak, kurum sürekli güven kaybetmeye devam edecektir. Yanlış tespit edilen veya manipüle edilmiş enflasyon rakamları, millete topyekun ihanettir. Memurun, emeklinin, işçinin, hülasa tüm halkın cebinden çalmakla eş değerdir. İktidar borazanı sarı sendikalar ile TÜİK'in bu birlikteliğinin sonucu ise yokluğa, yoksulluğa terk edilmiş, milyonlarca memur, emekli ve işçidir.”