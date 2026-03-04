İki aylık enflasyon ocak ayındaki yüzde 11’lik artışın yarıdan fazlasını buharlaştırdı: Maaş eridi, memur zam istedi

TÜİK’in açıkladığı verilere göre iki aylık enflasyon yüzde 7.95 oldu. Bu yıl için hedeflenen yüzde 16’lık enflasyon tahmininin yarısına ulaşılırken, memur ile memur emeklisinin ocak ayında aldığı zamda eridi. Ocak ayında memur ile memur emeklisine yüzde 11 oranında toplu sözleşme zammı ile brüt bin lira seyyanen ödeme yapılmıştı. İlk iki ayda ortaya çıkan yüzde 7.95 oranındaki enflasyon yüzde 11’lik zammın yarısından fazlasını buharlaştırdı. Maaş zamları, cebe girmeden enflasyon ile uçtu.

SEYYANEN ZAM TALEBİ

Memur-Sen, artan maliyetler ve eriyen maaşlar karşısında kamu görevlilerinin haklı beklentilerinin karşılanmasını isterken, “Kayıpları telafi edecek seyyanen zam adımı daha fazla gecikmeden atılmalıdır” dedi

Türkiye Kamu-Sen, memurlara acilen ek zam yapılmasını, bu artışın refah payı ile desteklenmesini istedi. Gelecek aydan itibaren de gerçekleşen enflasyonun doğrudan memur ve emeklilere yansıtılmasını talep etti. Bu düzenlemeler yapılmazsa 2026’nın memur ve emekliler açısından ekonomik açıdan en zor ve en yıpratıcı yıllardan biri olacağını vurguladı.