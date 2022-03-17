İktidar ‘3600’ü süründürüyor!

17 Mart 2022 Perşembe, 02:00

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda dün yapılan ve 1.5 saat süren ikinci toplantıda sadece ek gösterge düzenlemesinin çerçevesine dair teknik çalışmaların yapıldığı ortaya çıktı.

Bakanlık bu konuda bir taslak çalışma yaparken, bununla ilgili kamuoyuna bilgi verilmedi.

Toplu sözleşmedeki “yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla” şartı nedeniyle toplantıya tek başına katılan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bir açıklama yaparak “Bizim temel yaklaşımımız sadece dört meslek grubu (polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisi) için 3600 ek gösterge yerine, tüm kamuyu içerisine alan 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin düzenlenmesi şeklindedir” dedi. Memur-Sen ile hükümet arasındaki üçüncü toplantı ise 10 Mayıs’ta yapılacak. Bu süreçte Çalışma Genel Müdürlüğü ile Memur-Sen’in heyetleri görüşmelere devam edecek.

‘AYRIM YAPILMASIN’

Hizmet kolunda yetkili sendika Büro Memur-Sen Başkanlar Kurulu ise süreçle ilgili açıklama yaparak dar kapsamlı bir düzenlemenin hiyerarşik dengeleri altüst edeceğini, kamu görevlileri arasında huzursuzluğa yol açacağını bildirdi. Çalışmanın “şeffaf bir süreç içinde sonuçlandırılmasının” zorunlu olduğunu dile getiren örgüt, sayıları 100 binin üzerinde olan yardımcı hizmetler sınıfı kapsamındaki personele de mutlaka ek gösterge verilmesini istedi. Büro Memur-Sen, “Ayrımcılık yapan hiçbir teklif kabul edilmeyecektir” vurgusu yaptı.