İktidara yakın gazete Merkez Bankası'nı hedef aldı: 'Millete değil faizciye çalışıyor'

İktidara yakın kimliği ile bilinen Yeni Şafak gazetesi, manşetinde Merkez Bankası'nı hedef aldı.

Gazete, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın fotoğrafına yer vererek, "Merkez Bankası millete değil faizciye çalışıyor. Faiz indirimi krediye yansımıyor" başlığını attı.

Politika ve kredi faizi üzerinden Merkez Bankası'nı hedef alan gazete, "Merkez Bankası Aralık 2024’te %50’ye kadar çıkardığı faizi sembolik indirimlerle şimdi %40,5’e indirdi. Ancak bu indirim bile piyasaya yansımadı. Bankalar yüksek faiz politikasına devam ediyor. Kredilerin yıllık maliyeti hala %65-70 civarında. Bunun en önemli nedeniyse Merkez Bankası’nın bankalara kredi kullandırtmaması" ifadelerini kullandı.

"Kaynaklar faizciye akıyor" ara başlığı atılan bölümde, şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye ekonomisi 2,5 yıldır yüksek faiz cenderesinde. Emek ve kaynaklar faizcilere akıyor. 2025'in sadece ilk 8 ayında yapılan konkordato başvuruları 3 bin 834'ü buldu. Büyük firmalar fabrika kapatıyor. Vatandaş, başta konut olmak üzere, zaruri ihtiyaçlarını erteliyor. Devlet de her ay faize 100 milyarlarca lira ödüyor."

Gazete daha önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i hedef alan haberleri ile biliniyordu.