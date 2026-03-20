İktidardan özelleştirmeler için 'güzelleme' hamlesi: Kamuoyu desteği için yeni yol arıyorlar

Muhalefetin yoğun eleştirilerine karşın yeni varlıklar özelleştirme kapsamına alınmaya devam ediyor. İmar değişiklikleriyle taşınmazların değeri artırılıyor, ardından satışa çıkarılıyor. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet raporunda, imar planı yapma yetkisi ile “geniş yetkiler, hareket kabiliyeti ve önemli muafiyetler” idarenin üstünlükleri arasında sayıldı.

Raporda, özelleştirme politikalarının niteliği gereği toplumdan güçlü destek görmediği, bu nedenle bazı dönemlerde yeterli siyasi desteğin sağlanamadığı belirtildi.

TOPLUMDAN DESTEK ZAYIF

Toplumsal destek eksikliğinin kamuoyunda olumsuz algı yarattığına dikkat çekilerek zayıf yönler “Etki analizlerinin yeterince yapılamaması. Olumlu sonuçların kamuoyuyla yeterince paylaşılmaması” olarak sıralandı. Ayrıca, önümüzdeki dönemde portföydeki şirket ve varlıkların satışına devam edileceği, yeni özelleştirme alanlarının da ekleneceği ifade edildi.

Raporun “öneri ve tedbirler” bölümünde ise “özelleştirme uygulamalarına karşı pozitif bakış açısının geliştirilebilmesi adına özelleştirme uygulamalarının olumlu yönlerini öne çıkaran akademik çalışmalara destek verileceği” bildirildi.

MUŞ'TA 37 BİN METREKARE YER SATILDI

Resmi Gazete’de dün yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla, özelleştirme kapsamında bulunan ve ihalesi yapılan Muş’un Alizurum köyündeki 5 bin 976 metrekarelik taşınmazın 55.1 milyon lira, 31 bin 210 metrekarelik taşınmazın da 249 milyon liraya Ayboz Sigorta Aracılık Hizmetleri’ne satışı onaylandı.