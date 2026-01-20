İktidarın 16 günlük ekonomi karnesi: İcra dairelerinde dört ilin nüfusu kadar dosya birikti!

CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, iktidarın ekonomi politikalarına ilişkin eleştirilerini kamuoyuyla paylaştı. Kanko, artan borçluluk ve icra dosyalarına dikkat çekerek, mevcut tabloyu ekonomik göstergeler üzerinden değerlendirdi.

İCRA DOSYALARINDAKİ ARTIŞ GÜNDEMDE

Yurttaşların giderek daha fazla borçlandığını savunan Kanko, kısa sürede açılan icra dosyalarının ekonomik gidişata dair önemli bir gösterge olduğunu ifade etti. Kanko, bu durumu şu sözlerle değerlendirdi:

16 günde 424 bin yeni icra dosyası açıldı. Bu bir istatistik değil, ekonomik yıkım belgesidir

OCAK AYI VERİLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

2026 yılının ilk günlerine ilişkin icra verilerini paylaşan Kanko, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

1–16 Ocak 2026 tarihleri arasında icra dairelerine UYAP üzerinden gelen 424 bin yeni dosya, iktidarın ekonomi politikalarının toplumu hangi noktaya sürüklediğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu sayı; Gümüşhane, Ardahan, Tunceli ve Bayburt illerinin toplam nüfusundan yaklaşık 20 bin fazladır. Yani sadece 16 gün içinde 4 ilin nüfusu kadar yurttaş icralık hâle getirilmiştir. Bu tablo, artık yönetememe hâlinin değil, bilinçli bir yoksullaştırma düzeninin sonucudur.

BORÇLULUK VE SOSYAL ETKİLER

Kanko, borçluluğun toplumun geniş kesimlerini etkilediğini vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:

Bu da demektir ki Türkiye’de her üç kişiden biri borç kıskacında, icra tehdidi altındadır. Bu, sosyal devletin çöküşü; iktidarın vatandaşa karşı açtığı sessiz bir ekonomik savaştır. Çalışan borçla ayakta durmaya çalışmakta, esnaf krediyle nefes almaya mahkûm edilmekte, emekli ise icra tebligatıyla yaşamaktadır.

BANKACILIK VE VERGİ YÜKÜ ELEŞTİRİSİ

Ekonomideki sorunların yalnızca bireysel borçlarla sınırlı kalmadığını savunan Kanko, bankacılık sistemi ve vergi politikalarına da değindi. Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Saray ve yandaşlar refah içinde yaşarken, halk faiz, vergi ve icra üçgeninde ezilmektedir. Ortada bir gerçek vardır; bu iktidar, borcu istisna olmaktan çıkarmış, icrayı milyonların ortak kaderi hâline getirmiştir. Bu bir kriz değil; bilinçli, tercihli ve sorumlusu belli bir çöküştür.

Kanko, batık kredilerdeki artışa ve vergi gelirlerindeki yükselişe de dikkat çekerek, ekonomik yükün büyük ölçüde dar gelirli kesimlerin üzerinde yoğunlaştığını ifade etti.