İletişim firmalarına rekabet ihlalinden para cezası istemi

Rekabeti sınırlayıcı centilmenlik anlaşmaları yaptığı tespit edilen bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründen 18 firma hakkında idari para cezası istendi.

DHA
Yayınlanma: 13.02.2024 - 11:36
İletişim firmalarına rekabet ihlalinden para cezası istemi
Abone Ol google-news

Rekabet Kurulu, bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren 20 firma hakkında işgücü piyasasına yönelik centilmenlik anlaşması yaparak rekabet ihlalinde bulundukları iddiasıyla soruşturma başlattı.

Eş zamanlı yürütülen soruşturma kapsamında tarafların yazılı savunma sürecinin tamamlanmasını takiben, sözlü savunma toplantılarının bugün ve yarın yapılması kararlaştırıldı. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle başkanlığında gerçekleştirilen sözlü savunma toplantısına Rekabet Kurulu üyeleri, soruşturma heyeti ve firmaların temsilcileri katıldı. Toplantının açılışını yapan Küle, görüşünü açıklaması için soruşturma heyetine söz hakkı verdi.

FİRMA TEMSİLCİLERİ SAVUNMA YAPTI

Haklarında soruşturma yürütülen 18 teşebbüsün, 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesiyle yasaklanan rekabeti sınırlayıcı anlaşmalara taraf olduğunun tespit edildiği, teşebbüsler hakkında idari para cezası uygulanması gerektiği belirtildi. 2 firmanın ise soruşturma konusuna ilişkin ihlallerinin tespit edilemediği kaydedildi.

Teşebbüsler arasında akdedilen sözleşmelerde ihlale dayanak olarak gösterilen maddelerin, rekabet ihlaline sebebiyet vermeyecek şekilde değiştirilmesi gerektiği aktarıldı. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, soruşturma heyetinin ardından firmaların temsilcilerine savunmalarını yapmaları için ayrı ayrı söz hakkı verdi. Soruşturmaya ilişkin nihai kararın 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.


Rekabet Kurumu haberleri rekabet kurulu haberleri İletişim firmaları haberleri

İlgili Haberler

Çiğ köfte-döner rekabetinde dev satın alma: Komagene 36 yıllık dönerciyi satın aldı

Çiğ köfte-döner rekabetinde dev satın alma: Komagene 36 yıllık dönerciyi satın aldı
Rekabet Kurulu'nda Nestle'nin sözlü savunma toplantısı yapıldı

Rekabet Kurulu'nda Nestle'nin sözlü savunma toplantısı yapıldı
Rekabet Kurulu'ndan tıbbi cihaz sektörüne soruşturma

Rekabet Kurulu'ndan tıbbi cihaz sektörüne soruşturma
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kamuoyu araştırmacılarına göre Türkiye'nin kilitlendiği İstanbul'da yarış kolay olmayacak: Sandıkta ittifak fark atar

Kamuoyu araştırmacılarına göre Türkiye'nin kilitlendiği İstanbul'da yarış kolay olmayacak: Sandıkta ittifak fark atar
Hasan Can Kaya ters köşe oldu! Beklemediği anda gelen cevap karşısında şoke oldu

Hasan Can Kaya ters köşe oldu! Beklemediği anda gelen cevap karşısında şoke oldu
CHP'de 'Haluk Levent' polemiği! Murat Ağırel: Tüm ayrıntılarını da anlatabilirim

CHP'de 'Haluk Levent' polemiği! Murat Ağırel: Tüm ayrıntılarını da anlatabilirim
Patronundan aldığı ahlaksız teklifi ifşa etti! ‘Eleman mı sevgili mi arıyorlar anlamadım’

Patronundan aldığı ahlaksız teklifi ifşa etti! ‘Eleman mı sevgili mi arıyorlar anlamadım’
MetroPOLL'den 'genel seçim' anketi: Bu pazar seçim olsa...

MetroPOLL'den 'genel seçim' anketi: Bu pazar seçim olsa...
Survivor All Star karıştı! Yunus Emre Acun Ilıcalı’ya rest çekti

Survivor All Star karıştı! Yunus Emre Acun Ilıcalı’ya rest çekti
TİP Hatay kararını verdi: O isim yarın açıklanacak!

TİP Hatay kararını verdi: O isim yarın açıklanacak!
Plajda kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler! O anlar sosyal medyadan ifşa edildi

Plajda kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler! O anlar sosyal medyadan ifşa edildi