Rekabet Kurulu'ndan tıbbi cihaz sektörüne soruşturma

Yayınlanma: 02.02.2024 - 11:08

Güncelleme: 02.02.2024 - 11:08

Rekabet Kurulu, tıbbi cihaz sektöründe faaliyet gösteren 3 teşebbüs hakkında soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bıçakcılar Tıbbi Cihazlar Sanayi ve Ticaret AŞ, Gazi Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ ve Rectus Medikal Ürünler ve Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiasına yönelik yürütülen ön araştırmalar Kurulca karara bağlandı.

Elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, söz konusu teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüs ya da teşebbüs birliklerinin Kanun'u ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.



