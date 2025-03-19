İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası borsalar devre kesti: İşlemler geçici olarak durduruldu! 19 Mart 2025 Çarşamba Borsa İstanbul'da son durum

Yayınlanma: 19.03.2025 - 10:08

Güncelleme: 19.03.2025 - 10:57

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 100'den fazla kişiye verilen gözaltı kararı sonrası güne yüzde 6,87 düşüşle 10 bin 60 puandan başladı.

Endekste yaşanan sert düşüşün ardından saat 09.55 itibarıyla devre kesici sistemi çalıştı, işlemler geçici olarak durduruldu.

Bankacılık endeksi yüzde 7,02 ve holding endeksi yüzde 6,69 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 7,56 ile iletişim oldu.

Yurtiçinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,55 değer kaybederek 10.802,23 puandan tamamlamıştı.

DEVRE KESME NEDİR?

Borsada devre kesici, ani ve aşırı fiyat dalgalanmaları sırasında alım-satım işlemlerini geçici olarak durduran bir acil durum önlemidir. Bu mekanizma yatırımcıları panik satışlarından koruyarak piyasada istikrarı sağlamayı amaçlar.

Devre kesiciler belirli fiyat değişim eşiklerine ulaşıldığında otomatik devreye girer. Örneğin Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 5 veya yüzde 7'lik ani düşüşler yaşadığında devre kesici uygulanır.