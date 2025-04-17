İş Bankası emekli maaş promosyonu Nisan 2025: İşte tutarlar ve ödeme detayları
İş Bankası, emekli maaş promosyon ödemelerine yönelik detayları paylaştı. Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bankadan çeşitli tutarlarda promosyon ödemesi alacak. İş Bankası, promosyon ödemelerini maaş hesabına aktarılan ilk ödeme ile birlikte yapıyor.
İş Bankası, emekli maaş promosyonu ödemelerine ilişkin tutarları merak eden SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yönelik yeni bilgileri paylaştı. Nisan ayı itibarıyla emeklilere yapılan maaş promosyonu ödemeleri 5 bin TL ile 12 bin TL arasında değişiyor. İş Bankası, emekli maaşını 3 yıl boyunca kendisinden almayı taahhüt eden müşterilerine çeşitli promosyonlar sunuyor. İşte güncel maaş promosyon tutarları ve ödeme detayları…
İŞ BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON TUTARLARI
0 - 9 bin 999 TL maaş alanlar: 5 bin TL nakit promosyon
10 bin TL - 14 bin 999 TL maaş alanlar: 8 bin TL nakit promosyon
15 bin TL - 19 bin 999 TL maaş alanlar: 10 bin TL nakit promosyon
20 bin TL ve üzeri maaş alanlar: 12 bin TL nakit promosyon
İŞ BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?
Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan emeklilere, maaşlarının İş Bankası hesabına aktarılmasının ardından promosyon ödemesi yapılır. Başvurular, mevcut emekli maaşı ile 3 iş günü içerisinde işleme alınırken, yeni maaş alacak emekliler ise maaşlarının İş Bankası hesabına aktarılmasının ardından 3 iş günü içinde promosyonlarını alabilirler.
En Çok Okunan Haberler
-
- Önder'in sağlık durumu ile ilgili yeni gelişme
- Geldikleri gibi gidiyorlar!
- CHP, bir kurultay daha yapacak!
- Kütahyalı hakkında resen soruşturma başlatıldı
- 6 araştırma şirketinin anketinde çarpıcı sonuç!
- 'Bu haberi bir muhalif yapsaydı...'
- Özel, Devlet Bahçeli'ye seslendi
- Aynı menzile yürümeye devam!
- Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir: 'Diren baba'
- MHP'li Büyükataman'dan Özel'e yanıt!