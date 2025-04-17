İş Bankası emekli maaş promosyonu Nisan 2025: İşte tutarlar ve ödeme detayları

Yayınlanma: 17.04.2025 - 16:51

Güncelleme: 17.04.2025 - 16:51

İş Bankası, emekli maaş promosyonu ödemelerine ilişkin tutarları merak eden SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yönelik yeni bilgileri paylaştı. Nisan ayı itibarıyla emeklilere yapılan maaş promosyonu ödemeleri 5 bin TL ile 12 bin TL arasında değişiyor. İş Bankası, emekli maaşını 3 yıl boyunca kendisinden almayı taahhüt eden müşterilerine çeşitli promosyonlar sunuyor. İşte güncel maaş promosyon tutarları ve ödeme detayları…

İŞ BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON TUTARLARI

0 - 9 bin 999 TL maaş alanlar: 5 bin TL nakit promosyon

10 bin TL - 14 bin 999 TL maaş alanlar: 8 bin TL nakit promosyon

15 bin TL - 19 bin 999 TL maaş alanlar: 10 bin TL nakit promosyon

20 bin TL ve üzeri maaş alanlar: 12 bin TL nakit promosyon

İŞ BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan emeklilere, maaşlarının İş Bankası hesabına aktarılmasının ardından promosyon ödemesi yapılır. Başvurular, mevcut emekli maaşı ile 3 iş günü içerisinde işleme alınırken, yeni maaş alacak emekliler ise maaşlarının İş Bankası hesabına aktarılmasının ardından 3 iş günü içinde promosyonlarını alabilirler.