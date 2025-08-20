İş bırakma eylemine katılan memurlar hakkında disiplin işlemi yapılacağı idda edildi: Emekçiye gözdağı!

Yaklaşık 6.5 milyon memur ile memur emeklisinin toplu sözleşme görüşmelerinde müzakere süreci sona erdi. Bugün hakem süreci başlayacak. Memurlar ise yine bakanlık önünde olacak. Memur-Sen, iş bırakma eylemine katılan memurlar hakkında soruşturma açılacağı duyumları aldıklarınına dikkat çekerek, yetkilileri bu yola başvurmamaları konusunda uyardı.

Hükümet ile memurlar arasındaki 8. dönem toplu sözleşme görüşmeleri 28 Temmuz’da başladı. Hükümet, memur ve memur emeklilerine ilk olarak 2026 için yüzde 10+6, 2027 için de yüzde 4+4 oranında zam teklif etti. Sonra ikinci teklif olarak taban aylığa bin lira artış önerdi. Memurlar tepki gösterip iş bıraktı. Hükümet 3. teklif olarak da 2026 için önerdiği oranlarda birer puanlık artış yaptı. Yüzde 11+7 zam önerdi. 2027 teklifi ise yüzde 4+4 olarak kaldı. Taban aylıkta bin liralık artış da değiştirilmedi. Memur konfederasyonları bu oranları da reddetti.

GÖRÜŞMELER SÜRDÜ

Yetkili sendika temsilcileri dün yeniden bakanlığa çağrıldı. Görüşmeler uzun süre devam etti. Toplu sözleşme görüşmelerinde müzakere süreci dün sona erdi. Bugünden itibaren 3 gün boyunca hakeme başvuru için süre var. Sonrasında da hakem kurulu 5 gün içerisinde kararına verecek.

EYLEM TAKVİMİ

Masada yer alan Birleşik Kamu-İş bugün yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın önünde olacak. Burada yapılacak basın açıklaması ile yeni eylem planı duyurulacak.

MEMUR-SEN ‘UYARDI’

Bu arada Memur-Sen, 18 Ağustos’ta iş bırakan üyeleri hakkında soruşturma başlatılacağı yönünde duyumlar geldiğini bildirdi. Anayasa Mahkemesi ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun kararlarına dikkat çeken Memur-Sen, üyeleri hakkında soruşturma açan veya disiplin süreci başlatan yetkililer hakkında sendikal hakların engellenmesi suçunu işledikleri gerekçesiyle cumhuriyet başsavcılıklarına şikayet başvurusunda bulunacaklarını bildirdi.

“İş bırakma eylemimize katılan üyelerimize soruşturma açmaya kalkışacakları uyarıyoruz” diyen Memur-Sen, soruşturma, disiplin cezası gibi faliyetlerin “18 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen eylemi dahi gölgede bırakacak, tüm Türkiye’ye yayılacak başka eylem ve tepkilere kapı aralayacağını” bildirdi.

YALÇIN İŞÇİYİ KIZDIRDI

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın önceki gün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “kamuda en düşük memur maaşını en düşük işçi ücretinin üstünde olacak şekilde ayarlayacağız” şeklinde ifadesi olduğuna dikkat çekerek, bunun en önemli kriter olduğunu kaydetti.

En düşük devlet memuru maaşının (bekar-hizmetli) 47 bin 500 lira olduğunu anımsatan Yalçın, birine 66 bin lira, birine 47 bin 500 lira verilmesinin doğru olmayacağını söyledi. Yalçın’ın kamu işçilerinin ücretleri ile memur maaşlarını karşılaştırması ise işçilerin tepkisini çekti. Sosyal medyada Yalçın’a sert eleştiriler yöneltildi.