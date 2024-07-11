İş dünyasından TÜİK'e tepki! 'Herkes kendi işini en iyi şekilde yapsın'

Yayınlanma: 11.07.2024 - 15:15

Güncelleme: 11.07.2024 - 15:22

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Erhan Çetinkaya, enflasyon tartışmalarına ilişkin basın toplantısı organize etti.

Çetinkaya, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) hesaplamalarında enflasyon sepetindeki madde fiyatlarının neden açıklanmadığı, diğer kuruluşlarca yayımlanan endeksler ile farklılıklar, fiyat artışlarına etki eden faktörler gibi konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TÜİK Başkanı Çetinkaya, akademik çalışmalara göre, Türkiye'deki şirket karlarının enflasyonu yukarı taşıyan bir etkiye sahip olduğuna dikkati çekti.

"YÜKSEK FAHİŞ KARLAR ELDE EDİYORLAR"

Erhan Çetinkaya, "Türkiye'deki şirketler enflasyonist ortamı kullanarak normalde alması gereken karlardan daha yüksek fahiş karlar elde ediyorlar. Enflasyondan bağımsız şirket karlarına bağlı bir fahiş fiyat artışı var. Bu etki, pandemi sonrasından itibaren gözlemleniyor" ifadelerini kullandı.

İş dünyasının önde gelen temsilcilerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan ise TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'nın açıklamalarına tepki geldi.

"HERKES KENDİ İŞİNİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPSIN"

"Herkes kendi işini en iyi şekilde yapsın" diyen Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti:

"Bir çağrım da şirketleri enflasyonun müsebbibi gösterip, özel sektörü suçlu ilan edenlere. Üreten, istihdam sağlayan, bu ülkenin geleceğine yatırım yapan özel sektörü suçlu ilan etmeden önce herkes kendi işini en iyi şekilde yapsın. Sap ile samanı birbirine karıştırmayalım. Fahiş fiyat artışı yapan şirket varsa, kamunun yetkili kurum ve kuruluşları işlem yapsın. Toptancı anlayışla bütün şirketler suçlu ilan edilemez."