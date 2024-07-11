TÜİK suç işliyor!

11 Temmuz 2024 Perşembe

Sevgili okurlarım, bugün TÜİK Başkanı’nın açıklamalarını ve TÜİK’in eski bilgi ve verileri sitesinden kaldırmasını eleştireceğim.

TÜİK Başkanı, TÜİK’in enflasyon oranlarını gerçeklerden DÜŞÜK olarak açıklamasını savunurken “Türkiye’deki şirketler enflasyonist ortamı kullanarak normalde alması gereken kârlardan daha yüksek fahiş kârlar elde ediyorlar.

Enflasyondan bağımsız şirket kârlarına bağlı bir fahiş fiyat artışı var. Bu etki, pandemi sonrasından itibaren gözlemleniyor” demiş:

Böylece, açıklanan sayıların ve oranların, “gerçek yaşananlardan” farklı olduğunu itiraf etmiş!

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Aslında TÜİK, mahkeme kararına rağmen, hesaplama sepetindeki mal ve hizmetleri açıklamayarak suç işliyor.

Haberleri ve yorumları inceler, irdelerken DİSK’in bu konudaki açıklaması önüme çıktı.

Benim yazacağım hususları çok özlü ve güzel bir biçimde dile getirmişler.

Bu nedenle aşağıda, DİSK’in açıklamasından bazı bölümleri alıntılıyorum.

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TÜİK BAŞKANI ÇARPITMAYA VE YANILTMAYA SON VERMELİDİR!

BİR KAMU GÖREVLİSİ OLAN TÜİK BAŞKANI ÖNCELİKLE KESİNLEŞMİŞ YARGI KARARLARINA UYMALIDIR!

TÜİK Başkanı Ocak 2003’ten Mayıs 2022’ye kadar kesintisiz bir biçimde her ay açıkladıkları ve doğru kabul ettikleri ortalama madde fiyat listesini neden kararttıklarına ikna edici yanıtlar veremiyor.

TÜİK dün (9 Temmuz 2024) Mayıs 2022 öncesi ortalama madde sepeti fiyat listesi verilerini de TÜİK’in sitesinden kaldırdı.

TÜİK Başkanı kesinleşmiş yargı kararlarının, Anayasa ve yasaların gereği olan ortalama madde fiyat listesini derhal açıklamak zorundadır.

TÜİK Başkanı iki yıl süren ve TÜİK’in birçok kez kaybettiği hukuki süreci tahrif ederek şöyle diyor:

“CİMER üzerinden hesaplamayı durdurduğumuz bilgileri istediler.

İlave hesaplama gerektirdiği için alamadılar.

TÜİK’i değil Adalet Bakanlığı Bilgi Edinme Kurulu’nu dava ettiler.

Hukuka aykırı bir yürütmeyi durdurma kararı aldılar.

Karar fiili imkânsızlık nedeniyle uygulanamadığı için TÜİK yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundular, savcı soruşturmaya yer görmedi.”

TÜİK Başkanı konuyu açıkça çarpıtıyor ve istinaf aşamasında kesinleşmiş yargı kararını “Hukuka aykırı bir yürütmeyi durdurma kararı aldılar” diyerek itibarsızlaştırmaya çalışıyor.

TÜİK Başkanı kesinleşmiş yargı kararlarını geciktirmeksizin uygulamakla yükümlüdür.

Kesinleşen yargı kararları sonrasında madde fiyat listesinin açıklanması için yaptığımız başvuruya ise TÜİK bu kez “2022 yılı mayıs ayından itibaren Kurumumuz tarafından hesaplanmayan ve yayımlanmayan ortalama madde fiyatlarının, halen Kurumda mevcut olmaması nedeniyle gönderilmesi mümkün olmamıştır” şeklinde yanıt vermişti.

TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya, 9 Temmuz 2024 tarihinde yaptığı açıklamada ise ortalama madde fiyatlarının ellerinde bulunduğu ancak hesaplamasının ağır bir iş yükü oluşturduğunu, zaten dünyada başka kimsenin de açıklamadığını iddia etmiştir.

TÜİK tarafından farklı tarihlerde yapılan bu açıklamalar birbiriyle tutarsızdır, çelişkilidir.

Bu tutarsız açıklamalar göstermektedir ki madde fiyat listesinin gizlenmesinin sebebi Türkiye’de gerçek enflasyonu gizlemektir.

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DİSK Bildirisi, daha sonra TÜİK Başkanı’na 6 soru sorarak ve yargı kararlarına uyulmasını emreden Anayasa hükmünü anımsatarak devam ediyor ve şöyle bitiyor:

Lafı dolandırmak yerine görevinizi yapıp enflasyona esas ortalama madde fiyatlarını derhal açıklayın.

Yargı kararlarını hiçe sayanların cezalandırılması için mücadelemiz sürecek!

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Sevgili okurlarım, bir ülkeyi iflas ettirmek çok zordur:

Ancak eldeki veriler saklanarak ve saptırılarak, hortumları ve yağmaları gizlemek, özellikle de orta ve alt gelir gruplarının paralarına el koymak için kullanılıyorsa, kolaylaşır!