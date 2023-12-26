İşçi, esnaf, çiftçi... Milyonlarca emekliye kötü sürpriz! 'Aylık artışlarda makası ilk kez bu kadar açılacak'

Yayınlanma: 26.12.2023 - 11:24

Güncelleme: 26.12.2023 - 11:24

Emekliler arasındaki zam farkı giderek açılıyor. Dünya gazetesinden Naki Bakır "12,9 milyon emekliye düşük zam sürprizi" başlıklı yazısında emekliler arasındaki gelir uçurumuna değindi.

"Ülke genelindeki 15,8 milyon emeklinin aylıklarına ocak ayında uygulanacak artışlar, bu kişilerin 12,9 milyonu için kötü sürpriz olacak" diyen Bakır "SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı bazında hesaplama farklılığı dolayısıyla işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin 2024 ilk yarı zammı memur emeklilerine verilecek orandan yaklaşık 12 puan daha düşük olacak ve sosyal kesimler arasındaki gelir uçurumu büyüyecek, denge iyiden bozulacak" dedi.

Bakır'ın yazısına göre 10 bin liralık bir emekli maaşı alan memur emeklisiyle işçi emeklisi arasında 1170 liralık fark oluşacak.

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yılda iki kez zam alırken, Memur ve memur emeklileri, enflasyon farkı alıyor.

ARALIK ENFLASYONU 3,07 TAHMİN EDİLİYOR

3 Ocak günü enflasyon rakamı açıklanmasıyla birlikte, işçi esnaf ve çiftçi emeklileri, hesaplamadan doğan farktan dolayı 12 puan daha düşük zam alacak. Böylece Memur ve emeklisiyle SGK emeklileri arasında denge bozulacak, makas açılacak.

Orta Vadeli Programa göre 2023 enflasyonu yüzde 65 olarak hesaplanmıştı. Aralıkta enflasyon tahmini tutması için TÜFE'nin yüzde 3,07 çıkması gerekiyor.

12 PUANLIK FARK OLUŞACAK

3 Ocak 2024'te açıklanacak verilerle birlikte SGK emeklilerine verilecek enflasyon farkı, memur emeklilerine verilecek orandan tam 12 puan geride olacak.

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine verilecek enflasyon hedefleri TÜİK tarafından tutturulmasıyla birlikte işçi emeklisinin zammını aşağı çekecek. Memur ve emeklisi için yıllık artışı yüzde 65 olarak gerçekleşmesiyle birlikte artış yüzde 49,46 ulaşacak. Böylece Emekliler arasında uçurum uçacak gidecek.

Bu hesaplamalara göre Aralık ayında mesela 10 Bin lira emekli maaşı alan işçi emeklisinin enflasyon farkıyla 13 Bin 776 liraya çıkacak. Oysa emekli memurun maaşı ise bu hesaplamalara 14 Bin 946 lira işte fark ortada. 1.170 liralık fark oluşacak.

SGK'LİNİN TOPLU SÖZLEŞME HAKKI YOK

Memur emeklileri toplu sözleşme hakkında yararlanıyor. SGK emeklilerinin ise öyle bir hakkı yok. TÜİK'in açıklayacağı resmi enflasyon kadar enflasyon farkı alıyor. 12 Milyon 907 bin işçi emeklisi için TÜİK ne derse o oluyor. İşte böyle olunca da işçi emeklisi ile memur emeklisi arasında 12 puanlık bir fark oluşma ihtimali de doğuyor.