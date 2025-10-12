İşçi tarafı düzenleme yapılmazsa masaya oturmayacak: Asgari ücrette kriz kapıda

Yaklaşık 8 milyona yakın işçinin bir ay geçinmek zorunda kaldığı asgari ücrette “kriz” yaklaşıyor. İşçi konfederasyonları, mevzuatta değişiklik yapılmaması halinde aralık ayındaki Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na işçi tarafının katılmayacağını iktidara iletti. Bu durumda yeni asgari ücretin hükümet ve işveren tarafından belirleneceğine işaret eden konfederasyonlar, yaklaşan “krize” dikkat çekerek, bir an önce düzenleme yapılması gerektiğini vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda, Türk-İş, Hak-İş ve DİSK’in katılımı ile gerçekleştirilen Üçlü Danışma Kurulu toplantısında, “asgari ücret” de gündeme geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, hükümet adına 5, işveren adına 5 ve işçiler adına 5 olmak üzere toplam 15 üyeden oluşuyor. Komisyonda işçi tarafını Türk-İş temsil ediyor. Türk-İş geçen yılki görüşmeler sırasında bu haliyle bir daha Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na katılmayacaklarını açıklamıştı.

Bu görüşünü de halen devam ettiriyor. Komisyon en az 10 üyenin katılımı ile toplanıyor. Oyların çoğunluğu ile de karar veriliyor. Yani işçi tarafı katılmasa bile komisyon hükümet-işveren temsilcileri ile toplanıp karar alabiliyor. Türk-İş bu yapıya itiraz ediyor. Üçlü Danışma Kurulu toplantısında işçi konfederasyonları, Türk-İş’in komisyona katılmayacağını bir kez daha anımsattı. Hak-İş de komisyonun yapısına itirazını dile getirdi. Bu şekilde belirlenen bir asgari ücrette komisyon sürecinde yer almayacaklarını bildirdi.

İKTİDAR SESSİZ

İşçi konfederasyonları, emek tarafı olmadan hükümet ve işveren temsilcileri ile asgari ücretin belirlenmesinin “krize” neden olacağına dikkat çektiler. Mutlaka çözüm üretilmesi gerektiğini vurguladılar. Bakanlık tarafı ise işçi tarafının bu çıkışı karşısında sessiz kalmakla yetindi.

‘YASA DEĞİŞSİN’

Toplantıda örgütlenmenin önündeki engeller de dile getirildi. İşyerlerindeki yetki tespiti itiraz davalarının uzun sürdüğü, bu sürede işverenin işçileri işten çıkardığı belirtildi. Sendikalar işyerinde toplu sözleşme imzalayabilmek için yetki aldıklarında işveren hemen buna itiraz edebiliyor. İtiraz, karar kesinleşinceye kadar yetki işlemlerini durduruyor.

Yani işveren itiraz ettiğinde, toplu sözleşme için gerekli olan yetki işlemleri de duruyor.

İşveren bu sürede sendikanın yetkisini düşürebilmek için sendikalı işçileri işten çıkarma yoluna gidiyor. İşçi konfederasyonları toplantıda bu konuya dikkat çekti. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası’nda yer alan “İtiraz, karar kesinleşinceye kadar yetki işlemlerini durdurur” ifadesinin değiştirilmesini istedi. İtiraz olsa bile yetki işlemlerinin devam etmesi, bunun için de yasa değişikliği yapılması talep edildi.