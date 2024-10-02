İsrail saldırılarının petrol fiyatları üzerindeki etkisi ne oldu?

Yayınlanma: 02.10.2024 - 10:17

Güncelleme: 02.10.2024 - 10:19

Dün 71,82 dolarla güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, İran’ın İsrail'e onlarca balistik füzeyle saldırmasının ardından gün içerisinde 75,35 dolara kadar yükseldi. Söz konusu gelişmelerle günü 74,27 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrol, açılışa göre yüzde 3'ten fazla değer kazandı.

Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,5 artarak 74,64 dolara ulaştı. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili ise 70,74 dolardan işlem gördü.

İRAN'IN SALDIRISI VE SONRASI

İran’ın İsrail’e düzenlediği saldırının, Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtildi. İsrail'in bu saldırıya askeri yanıt vermesi durumunda "yıkıcı karşılık" göreceği uyarısında bulunuldu.

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, sosyal medya hesabından İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Zohar, İran yönetimini hedef alarak, İsrail'e füze saldırısıyla İranlı liderlerin "yanlış bir karar aldığını ve bunun bedelini ödeyeceklerini" ifade etti.

ORTADOĞU'DAKİ GERGİNLİK VE FİYATLAR

Küresel petrol rezervlerinin büyük kısmının bulunduğu Orta Doğu'da tırmanan gerginliklerin, küresel arzda aksamaya neden olabileceği düşünülüyor. Bu durum piyasa oyuncularının arz endişelerini artırarak fiyatları yükseltici bir etki yaratıyor.

FED'İN FAİZ POLİTİKASI VE PETROL TALEBİ

Öte yandan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecekte atacağı adımların büyüklüğüne ilişkin belirsizlikler de fiyatların yükselişini desteklemeye devam ediyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar Fed'in 75 baz puanlık bir indirim yapacağı beklentisi güçlü kalırken, kasımda yüzde 60 ihtimalle 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapılacağı öngörülüyor. Bu beklentilerin, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesine yol açarak petrol talebini artıracağı düşünülüyor.

Brent petrolde teknik olarak 76,64 ile 78,81 dolar aralığı direnç, 71,11 ile 67,75 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak izleniyor.