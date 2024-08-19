İşsiz sayısında korkutucu tablo!

Yayınlanma: 19.08.2024 - 15:42

Güncelleme: 19.08.2024 - 15:42

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR) 2024 ikinci çeyrek İşsizlik ve İstihdamın Görünümü Raporu'nu yayımladı. Rapora göre, çalışabilir 65,9 milyon kişinin sadece 22,8 milyonu tam zamanlı istihdamda. Bu yılın ikinci çeyreğinde geniş tanımlı işsiz sayısı 10 milyon 890 bin.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıkladığı "Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranının" sınırlı bir tanım yaptığına işaret edilen DİSK-AR'ın raporunda, Kayıtlı ve Tam Zamanlı İstihdam (KATİ) verileri açıklandı.

"ÇALIŞABİLİR HER 100 KIŞIDEN SADECE 35'I KAYITLI VE TAM İSTİHDAMDA"

DİSK-AR, TÜİK'in açıkladığı resmi (dar tanımlı) işsizliğin yüzde 8,8 olduğu, geniş tanımlı işsizliğin ise yüzde 27,3 olduğunu belirtti. TÜİK'in açıkladığı resmi istihdam oranı yüzde 49,6 iken DİSK-AR kayıtlı ve tam zamanlı istihdam oranını yüzde 34,6 olarak açıklandı. DİSK-AR'ın açıkladığı KATİ'nin kadınlarda yüzde 20, erkeklerde yüzde 49,5 olduğu görüldü.

"GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK YÜZDE 27,3"

Rapora göre, geniş tanımlı işsiz sayısı 2024'ün ikinci çeyreğinde 10 milyon 890 bin olarak hesaplandı. Bu yılın ikinci çeyreğinde TÜİK'in açıkladığı "dar tanımlı işsiz sayısı" ile DİSK-AR'ın açıkladığı "geniş tanımlı işsiz sayısı" arasındaki fark 7 milyon 824 kişi oldu.

"GENİŞ TANIMLI GENÇ İŞSİZLİK ORANININ YÜZDE 36,2 OLDUĞU GÖRÜLDÜ"

TÜİK, 2024'ün ikinci çeyreğinde genç işsizlik oranını 15,9 olarak açıkladı. DİSK-AR ise gençlerde geniş tanımlı işsizlik oranının yüzde 36,2 olduğunu belirtti. TÜİK'in açıkladığı veriyle DİSK-AR'ın hesapları arasındaki oran farkı AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılında yüzde 7,8 iken 2024'ün ikinci çeyreğinde aradaki dar ve geniş tanımlı işsizlik oran farkı yüzde 20,1'e yükseldi.

"GENİŞ TANIMLI KADIN VE ERKEK İŞSİZLİĞİ ARASINDA 12,2 PUAN FARK VAR"

DİSK-AR raporunda geniş tanımlı işsizlik oranının erkeklerde yüzde 22,8 iken kadınlarda yüzde 35 olduğu görüldü. Raporda, "Kadın geniş tanımlı işsizliğinin dar tanımlı kadın işsizliğine göre yüksek olmasının en önemli sebebi kadınlar arasında zamana bağlı eksik istihdam edilenler ile ümitsizler, iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar ve iş arayıp işbaşı yapamayacak olanları içeren potansiyel işgücünün yüksekliğidir" ifadelerine yer verildi.