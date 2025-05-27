İŞKUR tarafından sigortalı işsizlere tanınan işsizlik ödeneği, her ayın başında hesaplara geçer. Peki, İşsizlik aylığı bayramdan önce yatacak mı? 2025 Haziran işsizlik maaşı erken yatar mı?

İŞSİZLİK MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

İşsizlik ödeneği geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda bayramdan önce hesaplara geçmişti. Bakan Vedat Işıkhan, işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneğinin 28 Mart'ta hesaplara geçeceğini açıklamıştı. Ramazan Bayramı arefesi ise 29 Mart'a denk geliyordu.

Kurban Bayramı için de aynı uygulamanın yapılması bekleniyor ancak henüz bir açıklama bulunmuyor. Buna göre işsizlik maaşlarının 5 Mayıs'tan önce ödenmesi beklenenler arasında.

Bu sene Kurban Bayramı arefesi 5 Mayıs'a isabet ederken bayram günleri 6-7-8-9 Haziran olacak.

İŞSİZLİK MAAŞLARI NE ZAMAN YATIYOR?

İşsizlik ödenekleri normal şartlarda her ayın 5'inde yatıyor.

İşsizlik maaşı sigortalı işsizin, son 4 aylık prime esas kazancına göre hesaplanıyor. Buna göre son 4 ay asgari ücretle çalışanın aylık otalaması 26.005,50 TL ise işsizlik maaşı ise damga vergisi kesintisi ardından 10.323,25 TL olarak ödeniyor.