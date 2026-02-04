İşsizlik maaşı hangi durumlarda alınabilir? İşsizlik maaşına nasıl başvurulur? İşsizlik maaşı başvuru şartları neler?

İşsizlik maaşı, işten çıkarılan ve belirli şartları taşıyan çalışanlara, işsiz kaldıkları süre boyunca yeni bir iş bulana kadar asgari geçimlerini sağlayabilmeleri amacıyla ödenen ücrettir. Peki, işsizlik maaşı hangi durumlarda alınabilir? İşsizlik maaşına nasıl başvurulur? İşsizlik maaşı başvuru şartları neler? İşte, ayrıntılar...

İŞSİZLİK MAAŞI HANGİ DURUMLARDA ALINABİLİR?

İşsizlik maaşı, kendi isteği ve kusuru dışında işsiz kalan sigortalı çalışanlara ödenir. İş akdi işveren tarafından feshedilen ya da haklı nedenle sona eren çalışanlar bu haktan yararlanabilirken, kendi isteğiyle istifa edenler veya kusurlu nedenle işten çıkarılanlar işsizlik maaşı alamaz.

İŞSİZLİK MAAŞINA NASIL BAŞVURULUR?

Hizmet akdinin feshedilmesinden sonra 30 gün içinde İŞKUR’a şahsen ya da elektronik ortamda başvuru yapılması gerekmektedir. Mücbir sebepler dışında bu süre içinde başvuru yapılmaması halinde, gecikilen süre hak sahipliği süresinden düşülür. İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için kişinin çalışmaya hazır olması şarttır ve başvuru sırasında iş arayan kaydı oluşturulur veya güncellenir. Bu nedenle başvurular vekâlet yoluyla yapılamaz.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İşsizlik ödeneğine hak kazanılabilmesi için bazı şartların bir arada gerçekleşmesi gerekmektedir. Bunlar:

1) Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

2) Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

3) Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

4) Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.