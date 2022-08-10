İşsizlik oranı açıklandı mı? 2022 Haziran ayı işsizlik oranı kaç oldu?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. 2022 Haziran ayı işsizlik oranı kaç oldu?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Oran, mayısta da bir önceki aya göre 0,3 puanlık düşüş kaydederek yüzde 10.9 seviyesine gerilemişti.
2022 HAZİRAN AYI İŞSİZLİK ORANI KAÇ OLDU?
Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0.3 puan düşerek yüzde 10,3 seviyesinde gerçekleşti. Buna göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı haziran ayında bir önceki aya göre 136 bin kişi azalarak 3 milyon 541 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0.3 puanlık azalış ile yüzde 10.3 seviyesinde gerçekleşti.
İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8.5 iken kadınlarda yüzde 13.8 olarak tahmin edildi.
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