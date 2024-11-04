İşsizlik Sigortası Fonu 2025’te bu yıla göre yüzde 51 artışla 500 milyar TL’ye yaklaşacak: Emekçiye ‘kırıntı’ düşecek

Yayınlanma: 04.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.11.2024 - 04:00

İşsizlik sorununa çüzüm getirme iddiasıyla 2000 yılında kurulan İşsizlik Sigortası Fonu, 2025 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’ndaki hedeflerle tartışılmaya devam ediyor. Programa göre fon yine işverene çalışacak, işçiye ayrılan pay devede kulak kalacak. Fonun gelecek yılki toplam varlığı 500 milyar TL’ye yaklaşacak.

Bunun sadece 52.8 milyar TL’si işsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği ve ücret garanti fonu için harcanacak. İşçiler kendilerinden kesilen prim karşılığında işten çıkarıldıklarında işsizlik ödeneği alıyor. Bu ödenek İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanıyor. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre, toplam fon varlığı gelecek yıl 500 milyar TL’ye yaklaşacak. 2022’de 124.3 milyar TL olan toplam fon varlığının gelecek yıl 496.8 milyar TL’ye ulaşması öngörülüyor. İşçiye fondaki paranın yüzde 18.5’i işsizlik ödeneği olarak işten çıkartılan emekçilere ödenmişti. Bu tutar 2025’te yüzde 10.62’ye gerileyecek.

FON BÜYÜYOR, FAZLA VERECEK

Fonun gelecek yılki gelirleri 373.3 milyar TL olacak. Gelirlerin 195.9 milyar TL’si prim gelirlerinden 65.3 milyar TL’si devlet katkısı, 78.4 milyar TL’si faiz gelirleri, 33.6 milyar TL’si de diğer gelirlerden oluşacak. Fonun gelecek yılki giderlerinin ise 204.1 milyar TL olması bekleniyor. Fonun gelecek yılki giderlerinin sadece 52.8 milyar TL’si işsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği ve ücret garanti fonu için harcanacak. Fonun “diğer” giderlerinin tutarı ise 151.3 milyar TL olacak. İşçiye yine düşük ödenek verilirken fon gelecek yıl 169.2 milyar TL fazla verecek.